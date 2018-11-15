Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için sıraladık. İşte o filmler:
Çift'lik Bank: Tosun Firarda
Çift'lik Bank: Tosun Firarda, birçok insanı dolandıran iki gencin hikayesini konu ediyor. Geçirdikleri kaza sonrasında aynı hastanede tedavi olan Cenk ve Tosun kısa sürede yakın arkadaş olur. 6 ay boyunca hastanede birbirlerine destek olan ikili taburcu olduktan sonra birlikte yaşamaya karar verir. Saf biri olan Cenk evde sürekli cep telefonundan çiftlik oyunu oynamaktadır. Oyunu merak eden Tosun oyunu inceleyince aklına bir fikir gelir. Tosun, bu oyunu ücretli bir hale getirmeyi düşünür ve bunun için de Cenk'i kullanacaktır. Cenk'e bir bilgisayar çaldırarak işe başlayan Tosun'un planı kısa tutar. İnsanlar oyuna oldukça ilgi göstermiştir ve bu sayede ikili yüklü miktarda para kazanır. Tosun işleri daha da ilerletmeyi kafasına koymuştur. Gerçek bir çiftlik açınca daha inandırıcı olacağını ve bu sayede daha çok para kazanacağını düşünen Tosun Cenk ile birlikte "Çift'lik Bank"ı kurar. İkili bu sayede birçok insanı dolandıracaktır.
İsmail Hakkı Koç'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Burak Alkaş, Fercan Bay, Murat Övüç
, Kadir Gültekin, Tayfun Sav
gibi isimler yer alıyor.
Cin Tepesi
Cin Tepesi, cin görüntülemek için yola koyulan Fatih
ve Furkan'ın yaşadıklarını konu ediyor. Fatih ile Furkan paranormal olayları araştıran iki gençtir. Halk tarafından Cin Tepesi olarak adlandırılan bir bölgede cin görüntüleri elde eden ikili, kameralı kaydetmeyince profesyonel bir ekipten yardım almaya karar verir. Fatih ve Furkan başlarına gelen olayları kaydetmek için profesyonel ekip ile birlikte yeniden Cin Tepesi'ne doğru yola koyulur. Kendilerini tehlikeye atarak cinin olduğu bölgeye gidip gerekli olan hazırlıkları yapan ikili beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Gerçek olayların anlatıldığı Cin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen oturuyor. Görüntü yönetmenliğini Cihan Kahraman'ın üstlendiği korku türündeki filmin müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.
Dul Kadınlar
Dul Kadınlar, ölen eşlerinin kendilerine bıraktıkları borçtan kurtulmaya çalışan 4 kadının hikayesini konu ediyor. Modern Şikago'da geçen filmde, dört kadının tek ortak noktası; dul kalmış olmalarıdır. Ölen eşlerinin yasını tutan kadınların tek derdi yalnızca sevdikleri adamları özlemekle de sınırlı değildir. Ölen eşlerinin hepsi yasadışı işlere bulaşmışlardır. Asıl mesele, ölen eşlerin geride kalan dullarına suç dünyasında işledikleri suçları borç bırakmış olmasıdır. Ellerinde borçları ödeyecek para olmayan dul kadınların tek şansı, riskli bir soyguna girişmektir. Veronica liderliğinde bir araya gelen Alice, Linda ve Belle, geleceklerini istedikleri gibi yaratmak için iş birliği yapar. Şu ana dek eşleri tarafından yönlendirilmiş olan pasif hayatları artık onların elindedir ve şekillendirilmeyi beklemektedir...
"Açlık", "Utanç" ve "12 Yıllık Esaret" filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Steve McQueen'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Oscar ödüllü Viola Davis
, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin yıldızı Michelle Rodriguez
, "The Night Manager"dan tanıdığımız Elizabeth Debicki
ve Cynthia Erivo dörtlüsü paylaşıyor. Filmin senaryosunda yönetmen McQueen ile Gillian Flynn
'ın imzası bulunuyor.
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları Newt Scamander
'ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri
Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanan karanlık büyücü Gellert Grindelwald kaçmayı başarmış ve kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlamıştır. Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı, dünya için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen profesör Albus Dumbledore
, eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir. Sihirli ya da değil, tüm insanların kaderi ona bağlıdır. Yönetmen
koltuğunda David Yates'in oturduğu filmin başrolünü ilk filmde olduğu gibi bir kez daha Oscar ödüllü Eddie Redmayne
üstleniyor. Filmde genç Dumbledore rolünde Jude Law
, Porpentina "Tina" Goldstein rolünde Katherine Waterston
, Newt'ün Muggle yoldaşı Jacob Kowalski rolünde Dan Fogler
, Sihir Bakanı Seraphina Picquery rolünde Carmen Ejogo
, Leta Lestrange rolünde Zoe Kravitz, Credence rolünde Ezra Miller
, Tina'nın sevimli kardeşi Queenie rolünde Alison
Sudol ve Grindelwald rolünde Johnny Depp
yer alıyor.
Her Şey Seninle Güzel
Her Şey Seninle Güzel, hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Deniz'in içindeki tek yara, eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırmış olmaktır. İkili artık ayrılmış olsalar da, zamanında aşık olduğu ve unutamadığı bu genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre'yi uzaktan sevmeye devam ederken, bu kez onu gerçekten kaybedeceğini anladığı bir haberle sarsılır. Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen kadın soluğu İzmir
'de alır. Fakat Deniz'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut'tan yardım istemek zorunda kalır. Artık kimin aşkı daha büyükse mücadeleyi o kazanacaktır... Yönetmen koltuğunda Tatlı Küçük Yalancılar, Karadayı ve Hayat Şarkısı
gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Cem Karcı'nın oturduğu filmin başrollerini güzel oyuncu Burcu Biricik
, Türkiye
'nin sevilen yakışıklısı Mert Fırat
, sevilen güzelimiz Hazar Ergüçlü
ve sinemanın gedikli yüzlerinden İlker Aksum
üstleniyor.
Koyver Gitsin Genç
bir adam olan Samet, sevdiği kadın ile evlenmenin hayalini kurar. Samet'in hayallerini gerçekleştirip, evlenebilmesi için gereken parayı bulması gerekir. Fakat önünde sadece 3 günü vardır. Talihsiz adam ya gereken parayı bulacak ya da hayallerine veda edip aşkını kalbine gömecektir. Gereken parayı bulmak için ağabeyi olarak gördüğü Ferhat ile plan yapan Samet başına geleceklerden bihaberdir. Hayatta tek güvendikleri insan olan Settar Hoca bile onları bu tehlikeli yolcuklarından alıkoyamaz. Gereken parayı bulmak için yola koyulan Samet ve Ferhat hayatlarının bu en uzun 3 gününde kendilerini birbirinden zor maceralar içerisinde bulur. Yapımcılığını Serkan
Bircan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Kemal Danacı oturuyor. Filmin senaryosu ise Ömer Gecü'ye ait. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Seymen Aydın
, Onur Yaprakçı, Kübra Dilara Çelen, Çetin Altay
, Sinan Bengier
gibi ünlü isimlerin yanında Gladyatör
ve Skyfall
filmlerinden tanıdığımız Hollywood
yıldızı Mike Mitchell'da yer alıyor. Prenses
ve Ejderha
Prenses ve Ejderha, annesini bulmak için ejderha arkadaşı ile zorlu bir maceraya atılan Prenses Barbara'nın hikayesini konu ediyor. Prenses Barbara, yedince yaş gününde yaşayacaklarını hayal bile edemezdi. Yaşadığı şatoda hiç bilmediği odalar keşfeden Barbara, odaları gezerken içerisinde sihirli bir kitap bulur. Barbara, kitabın kapağını okumak için açınca kendisini ejderhalar, renkli yaratıklar ve cücelerle dolu Harikalar Diyarı'nda bulur. Prenses, burada karşısına çıkan kişilerden, yıllar önce ortadan kaybolan annesine ulaşabileceği bir sihirli aynanın olduğunu öğrenir. Barbara vakit kaybetmeden sihirli aynanın peşine düşer. Aynaya ulaşmak için Harikalar Diyarı'nda tanıştığı arkadaşı Dragoşa isimli ejderhayla eve geri dönen Barbara, annesini bulabilmek için zorlu bir maceraya atılır. Marina
Nefedova'nın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon türündeki filmin senaryosunu Vasiliy Rovenskiy kaleme alıyor.
Whitney
Kevin Macdonald'ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde Grammy ödüllü sanatçı Whitney Houston
'ın hayatı anlatılıyor. Müzik dünyasında rekor kıran albümlere imza atan, 2012 yılında ise aramızdan ayrılan Whitney Houston'ın başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatının da anlatıldığı belgeselde özel kayıtlara, yakınları ile yapılan röportajlara, daha önce hiç görülmemiş arşiv görüntülerine yer veriliyor.
(İHA)
Genç,Yönetmen
15 Kasım 2018 Perşembe 17:56