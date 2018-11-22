Vizyonda Bu Hafta

22 Kasım 2018 Perşembe 17:56



22 Kasım 2018 Perşembe 17:56

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:Bizi HatırlaBizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla yeniden bağ kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Çalışkan bir adam olan Kaan, sahip olduğu başarılı kariyerini dişi tırnağıyla gerçekleştirmiştir. Bulunduğu noktaya gelebilmek için yıllarca çalışmış ve sonunda istediği mevkiye gelmeyi başarmıştır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle kurduğu sakin hayat onun için yeterlidir. Bu stresli yoğunluk içindeyken, bir sahil şehrinde yaşayan yaşlı babası Eşref'i biraz ihmal etmiş durumdadır. Ancak bu durum, günün birinde babasının geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında değişir. Yaşanan rahatsızlık Eşref'i babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun iş temposu buna müsaade etmemektedir. İşten vakit ayıramadığından ötürü babasını İstanbul'a, evine getirmeyi tercih eder. Baba Eşref ise oğluna ve ailesine yük olmaktan çekinmektedir, bu nedenle de geldiği gibi kendi evine geri dönmek ister. Bu alışık olmadıkları durumun içinde nasıl davranacaklarını bilemeyen baba-oğlu, birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını fark ederler. Babasıyla tekrar bağ kurmaya çalışırken aynı çatı altında kalmak Kaan için zor kararlar alma gerekliliğini ve sıkı bir vicdan muhasebesini beraberinde getirecektir...Deliler Fatih'in FermanıFatih Sultan Mehmet'in gönderdigˆi Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve As¸gar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir. Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın imzasını taşıyor.GrinçWho köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte Noel gecesinde Noel Baba'yı yakalayıp, bekar annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır. İkilinin Noel planları birbirlerini nasıl etkileyecektir?...Muhtemel AşkScott Mosier ve "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" filminin yardımcı yönetmeni Yarrow Cheney'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Grinç karakterini "Sherlock" dizisi ile yıldızı parlayan ve Marvel Sinematik Evreni'nin Doktor Strange'i olarak Hollywood yıldızlığına yükselen Benedict Cumberbatch seslendiriyor. Filmin orijinal seslendirme kadrosunda "Parks and Recreation" dizisinden tanıdığımız Rashida Jones, üç Oscar adayı Angela Lansbury, Kenan Thompson, Cameron Seely ve Pharrell Williams yer alıyor.Muhtemel Aşk, bir süpermarkette çalışmaya başlayan genç bir adamın hayatını konu ediyor. Christian, bir süpermarkette çalışan genç bir adamdır. Karanlık geçmişini ardından bırakmaya çalışan Christian, yeni ortamına ayak uydurmaya çalışır. Uzun koridorlar, telaşlı kasa kuyrukları ve yük kaldırma araçlarından oluşan bambaşka bir hayata adım atan genç adamın en büyük destekçisi Bruno olur. Christian, kendisine çocuğuymuş gibi davranan Bruno sayesinde işi kolayca öğrenir. Genç adam raf istifleyicisi olarak çalıştığı marketin şeker reyonunda çalışan Marion'u görür görmez aşık olur. Ancak kendi küçük dünyasında bu aşkı yaşatmak Christian için hiç de kolay olmaz. Yönetmen koltuğunda Thomas Stuber'ın oturduğu filmde Christian karakterine Franz Rogowski hayat veriyor. Senaryosunu Stuber ile Clemens Meyer'ın kaleme aldığı filmin kadrosunda Sandra Hüller, Peter Kurth, Andreas Leupold, Michael Specht, Steffen Scheumann gibi isimler yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Peter Matjasko üstleniyor.Put ŞeylereBir grup sanatçının hayatı, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle bambaşka bir hal alır. Kablo ile birbirlerine bağlı iki ev arkadaşı, ölüleri dirilten bir hemşire, bir torbacı, narsist bir yönetmen gibi birbirinden farklı karakterlere sahip olan gruptan kamera sayesinde kiminin şansı dönecekken kiminin de hayatı kararacak. Onu Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu da yönetmenin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Vedat Özdemir üstleniyor.YazYaz, efsanevi rock starı Viktor Tsoy ile onun akıl hocası olan genç müzisyen Mike ve Mike'ın eşi Natasha arasında geçen aşk üçgenini konu ediliyor. Genç bir müzisyen olan Viktor, yeni bir grup kurmanın hazırlığındadır. Kino adını verdikleri grubun kurulma arifesinde ülkede Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie'nin gibi sanatçıların kaçak plakları elden ele dolaşamakta, rock'n'roll ve blues kültürü yaygınlaşmaktadır. Victor'un hayatı tam da bu dönemde Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Victor, kendisini bir anda, Mike ve Mike'ın eşi Natasha arasında bir aşk üçgeninde bulur. "(M)uchenik", "Izmena" ve "Yuryev den" gibi filmlere imza atanv Kirill Serebrennikov'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Viktor Tsoy'u Teo Yoo canlandırıyor. Senaryosunu yönetmen ile Lily Idov, Mikhail Idov ve Ivan Kapitonov'un birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın kadrosunda Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Filipp Avdeyev, Nikita Efremov, Alexander Kuznetsov gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Vladislav Opelyants'ın üstlendiği filmin müzikleri ise Roman Bylik'e ait.(İHA)