Vizyonda Bu Hafta

29 Kasım 2018 Perşembe 17:46



29 Kasım 2018 Perşembe 17:46

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:BorçTufan, karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir 'de yaşayan bir adamdır. Tufan'ın hayatını idame ettirmek için çalıştığı yer ise küçük bir matbaadır. Her gün evden işe, işten eve giden bir adam olan Tufan'ın bu düzenli ve sıradan hayatı, bir gece yaşanan kriz sonucunda değişiverir. Ailenin yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Huriye'ye bakan doktor, Huriye'nin bir süreliğine bakılması gerektiğini, yoksa risk faktörlerinin mevcut olduğunu söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye'yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan'ın "iyilik" hali önemli sınavlardan geçecektir...37. Uluslararası İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filminde Serdar Orçin , İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur , Ozan Çelik, Beyti Engin , Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat rol alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.Hedefim SensinHedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Hindistan EşkıyalarıHİndistan Eşkıyaları, Hint yarımadasının Hindutan ya da Hindostan olarak bilindiği 1795 yılından kurgusal bir tarih masalını seyircilerine taşıyor. 1795 yılında, Hint yarımadasının hala Hindutan ya da Hindostan olarak bilindiği yıllarda, İngiliz Doğu Hindistan ortaklığı devrededir. Gittikçe genişleyen ve Hindistan'ın büyük bölümüne egemen olan İngiliz Doğu Hindistan ortaklığı engel tanımaz gibi görünmektedir. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar vardır. Hindistan'ın ünlü haydut grubu mücadeleye hazırdır. Khudabaksh Azaad isimli bir haydutun liderliğindeki grup, Hindistan'ı İngilizlerden kurtarmak ve özgürlüğünü garantilemek adına zorlu bir mücadeleye atılırlar. Britanyalı bir komutan olan John Clive ise bu haberi aldığında harekete geçmeye karar verir ve sinsi bir planı devreye sokar. Bu plan kapsamında komutan, Awadh'ın küçük çaplı bir haydutu olan Firangi Mallah'ı kullanmaya karar verir. Komutan Clive, Mallah'ı grubun içine sızması ve tehditi engellemesi için haydutların peşine salar. Ancak Firangi, bu süreçte kendini keşfettiği gibi ne yapmak istediğini de fark etmeye başlayacak ve tarafını seçmek zorunda kalacaktır...Yönetmen koltuğunda Vijay Krishna Acharya'nın oturduğu filmin başrolünde Ghajini, PK, Dangal, 3 Aptal, Süperstar filmlerinin yıldızı Aamir Khan oturuyor. Filmin kadrosunda Khan'a, Amitabh Bachchan Katrina Kaif , Sana Shaikh gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunda yönetmenin imzası bulunuyor.Kötülük İçindeKötülük İçinde, şehir dışına dinlenmeye giden bir genç kızın bir rahip tarafından ziyaret edilmesinin ardından yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kadın olan Aesha, yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşmak için farklı bir yere gitmeye karar verir. Huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyen Aesha, geçmişte annesinin kaldığı şehir dışındaki izole yere doğru yola koyulur. Huzur bulmak için çıktığı bu yolculuk Aesha'nın hayatını alt üst eder. Eskiden annesinin gezdiği yerlere giden Aesha, akşam eve gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Aesha, gece yarısı kapısına gelen bir rahibin ardından korkunç bir kabusun içerisine düşer. Gerçek bir olaydan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Scott Jeffrey oturuyor. Jeffrey'in senaryosunu da kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Becca Hirani, Lucy Chappell, Cassandra French, Patsy Prince , Mika Hockman, gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Edward Lui'nin üstlendiği filmin müzikleri ise Lee Olivier-Hall'e ait.Örümcek Ağındaki KızÖrümcek Ağındaki Kız, bir gizemi aydınlatmaya çalışan bir gazeteci ve bilgisayar korsanının hikayesini konu ediyor. Birbirlerine tamamen zıt insanlar olsalar da doğruları ortaya çıkarmak için mücadele veren bilgisayar korsanı Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist , bu kez kendilerini dev bir örümcek ağının ortasında bulur. Bu debelendikçe karmaşıklaşan örümcek ağı casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış hükümet yetkilileriyle doludur... İsveçli gazeteci ve yazar Stieg Larsson 'ın yarattığı Millennium serisinden beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda "Nefesini Tut " ile büyük beğeni toplayan yönetmen Fede Alvarez oturuyor. Filmde " The Crown " dizisinin Altın Küre ödüllü yıldızı Claire Foy , aykırı bilgisayar korsanı Lisbeth Salander'a hayat verirken, Lisbeth'in ortağı gazeteci Mikael Blomkvist rolünde Sverrir Gudnason yer alıyor. Lakeith Stanfield'ın "Ed Needham " karakterini, Stephen Merchant'ın da "Frans Balder" karakterini canlandırdığı filmde Sylvia Hoeks, Claes Bang, Christopher Convery, Synnøve Macody Lund ve Vicky Krieps de yer alıyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen ile Steven Knight ve Jay Basu birlikte kaleme alıyor.SuçluSuçlu, rütbesi masa başı işine indirilen polis memuru Asger Holm'e odaklanıyor. Acil durumlar için gelen telefonlara bakan Asger'i sıkıcı bir gün beklemektedir ancak kaçırıldığını söyleyen bir kadınla konuştuğunda her şey değişir. Panik halinde konuşan kadının bağlantısı birdenbire kopar. Polis istasyonuna tıkılı kalan Asger'in, başkalarını gözü ve kulağı olarak kullanması gerekecektir. Her geçen saniye zaman daralmakta ve olayın ciddiyeti artmaktadır. Yönetmen koltuğuna ilk uzun metrajına imza atan Gustav Möller'ın oturduğu filmin başrolünü 2010 yapımı "Submarino" filmi ile tanınan Jakob Cedergren üstleniyor. Senaryoda Emil Nygaard Albertsen ve yönetmen Möller'in imzasının bulunduğu filmin kadrosunda Jakob Ulrik Lohmann, Morten Thunbo, Laura Bro, Morten Suurballe, Peter Christoffersen gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Jasper Spanning'in üstlendiği filmin müzikleri ise Carl Coleman ve Caspar Hesselager'e ait.Yeşil RehberYeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip , Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.Akademi Ödülü adaylığı olan Viggo Mortensen ile Ay Işığı filmi ile Oscar'ı kazanan Mahershala Ali'nin başrolünü üstlendiği dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga'nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini , Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler yer alıyor.(İHA)