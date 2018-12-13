Vizyonda Bu Hafta

Türkiye
'de bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.
Aşk Bu Mu?
Aşk Bu Mu?, yolları kesişen Umut ve Gülüm'ün hikayesini konu ediyor. Genç
bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm'ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülsüm'de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm'ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir? Ömer Uğur'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Afra Saraçoğlu
ve Kubilay Aka
yer alıyor. Senaryosunu Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz
, Evrim Doğan gibi isimler yer alıyor.
Bana Bir Soygun Yaz 2
Başlarına gelen onca talihsiz olayın ardından Çeto ve Sülo çareyi Kıbrıs
'a gitmekte bulur. Arkadaşları Nasip sayesinde Kıbrıs'ta bir otelde çalışma başlayan ikili hayata adeta yeniden başlamıştır. Sade bir yaşam sürmeye karar veren Çeto ve Sülo'nun planları Nasip'in, otel sahibi Nadide hanımın kızı Asya
ile evlenme kararı ile alt üst olur. Asya ile evlenebilmek için paraya ihtiyacı olan Nasip, kendisine yardım etmesi için Kasap Tercan
'ın kapısını çalar. Onun sayesinde yasa dışı bir işe bulaşan Nasip, bu işi de eline yüzüne bulaştırınca başına büyük bir bela açar. Çeto ve Sülo, Nasip'i Kasap Tercan belasından kurtarmak için kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Üçlü çalıştıkları otelin kumarhanesini soymaya karar verir. Ancak bu iş sandıkları kadar kolay olmaz. Planı uygulamaya kalkıştıkları sırada aralarına Asya'nın da dahil olması işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokar.
Donbass
Donbass, Doğu Ukrayna
'nın Donbass bölgesinde yaşanan savaşı konu ediyor. Ayrılıkçı çeteler tarafından öldürülen kitleler, silahlı çatılmalar ve soygunların baş gösterdiği Donbass'da savaş barış olarak adlandırılırken, propaganda gerçek, nefret ise aşk olarak kabul edilir. Bir ülkenin veya bir politik sistemin hikayesi olmayan film, kaybedilen insanlık ve medeniyetin hikayesini anlatıyor. Yönetmen
koltuğunda Sergei Loznitsa'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Yatsenko, Liudmila Smorodina, Olesya Zhurakovskaya, Boris Kamorzin, Sergei Russkin gibi isimler yer alıyor. Senaryosunda yönetmenin imzasının bulunduğu filmin görüntü yönetmenliğini Oleg Mutu üstleniyor.
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn
'li genç Miles Morales'in hikayesini konu ediyor. Polis memuru bir baba ve kendisini işine adamış bir annenin çocuğu olan Miles, yeni okuluna uyum sağlamakta zorlanır. Anne
ve babası, sadece yetenekli öğrencilerin bulunduğu bir özel okula giden oğullarının başarısını görmeyi arzulamaktadır. Ancak Miles'ın okulla pek ilgisi yoktur. O daha çok arkadaşları ve kendisini grafiti konusunda cesaretlendiren amcası Aaron ile zaman geçirmek ister. Miles, hayatındaki ufak sorunlarla boğuşurken radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atar. O artık özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramandır. Zehir atma, kamuflaj, nesnelere yapışabilme, çok gelişmiş duyma pek çok güç kazana Miles, gerçek bir süper kahraman olabilmek için Peter Parker
, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham'dan yardım alır. Süper kahraman olmanın sorumluluklarını öğrenen Miles artık maskesini takıp kötülüğe karşı savaşmak için harekete geçmelidir.
Roma
Roma, 1970'lerde siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü Roma'da geçiyor. Cleo, Meksiko'nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir yandan ev işleri ile uğraşan Cleo, bir yandan da evdeki dört çocukla ilgilenir. O tüm zamanını hizmetlisi olduğu evde geçirse de kendisine ait bambaşka bir dünyası vardır. Genç kadın, gönlünü Fermin adındaki bir adama kaptırmıştır. Fakat bu ilişki pek de Cleo'nun düşlediği gibi sonuçlanmaz. Bu sırada evin dört çocuk annesi olan hanımı Sofia, kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışır. Birbirinden farklı hayatlara sahip olsalar da benzer travmalar yaşayan Cleo ve Sofia, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.
Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini "Büyük Umutlar", "Harry Potter
ve Azkaban Tutsağı", "Y Tu Mama Tambien", "Son Umut
" ve "Yerçekimi" gibi başarılı filmler ile karşımıza çıkan iki Oscar ödüllü Alfonso Cuaron üstleniyor. Yılbaşı
Sürprizi
Yılbaşı Sürprizi, tehlike altındaki kasabasını kurtarmaya çalışan küçük bir kız ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.
Noelle, özel yetenekleri olduğunu düşünen genç bir kızdır. Mucizeler gerçekleştirdiğini düşünen Noelle, küçük sevimli bir kasabada yaşar. Ancak yılbaşı arifesinde onu ve semt sakinlerini kötü bir sürpriz bekler. Düzenbaz bir müteahhit olan McKerrod'ın kasabaya göz koymuş ve kasaba ile ilgili planlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze almıştır. Noelle, mutlu bir şekilde yaşadığı kasabasında hayatlarını tehdit eden acımasız McKerrod'ı durdurmaya kararlıdır. Ona bu görevinde arkadaşları da eşlik eder. Zorlu bir mücadeleye atıla genç kız ve arkadaşları, müteahhit McKerrod'ın planlarını engelleyip kasabayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmayı başarabilecek midir?
(İHA)
Asya,Yönetmen,Genç
13 Aralık 2018 Perşembe 18:16