Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:Bir Yıldız DoğuyorBir Yıldız Doğuyor, yetenekli ancak bilinmeyen Ally'yi keşfedince düşüşün eşiğine gelen bir country müzik yıldızı olan Jackson Maine'i konu alıyor. Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili birbirlerinden hemen etkilenir. İkili tutkulu bir aşk yaşamaya başlar ve Ally'nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jackson onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Jack Ally'yi şöhrete kavuşturduktan kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Jack, Ally'nin kariyerinin hızla kendisininkini gölgede bıraktığını fark eder. Kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışan Jack bu süreçte içsel şeytanlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. İkilinin kariyerlerindeki ayrım büyüdükçe, ilişkileri de hasar almaya başlar... 4 Oscar adayı başarılı oyuncu Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı filmde Bradley Cooper, ilk kez yönetmen koltuğuna geçiyor. Kadrosunda Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Michael Harney gibi oyuncuların da yer aldığı filmin senaryosunda Eric Roth, Will Fetters ve Bradley Cooper'ın imzası bulunuyor.MusabbarMusabbar cin kavmi, zamanında Hz. Süleyman'ın himayesinde çalışmaktadır. Ancak Hz. Süleyman'ın ölümünün ardından, Musabbar cinleri büyük bir kibre kapılarak, dünyaya hükmetmeyi planlarlar. İnsanları kullanmaya başlayan Musabbar cin kavmi, insanlara yaptıkları büyülerle onların yoldan çıkmasına neden olur. Soyunun tükenmesi durumu ile karşı karşıya olan zengin bir ağa da, bunun önüne geçmek için Musabbar cinlerinin karısıyla münasebete girmesine izin verir. Yaşanan bu olay sonucu dünyaya melez bir çocuk gelir. Eğer bu melez çocuk, Hz. Süleyman'ın soyundan gelen bir kadınla birleşirse, bu durum dünyanın insanların kontrolünden çıkmasına neden olacaktır. Patlak veren bu olaylara denk gelen bir grup akademisyen, kendilerini dahil oldukları olaylardan kurtarabilmek için canları pahasına savaşmak zorunda kalır.Yönetmenliğini R. Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un üstlendiği korku, gerilim türündeki filmin kadrosunda Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler gibi isimler yer alıyor. Yapımı Büyük Galileo'ya ait olan filmin senaryosunu R. Engin Tutuş kaleme alırken görüntü yönetmenliğini ise Metin Kuru üstleniyor.Mutlu LazzaroMutlu Lazzaro, aptalca görünecek kadar iyi bir bir adam olan ve çiftçilik ile uğraşan Lazzaro ile genç bir adam olan Tancredi'nin gizemli planlar ve yalanların ortasında kurduğu dostluğu konu ediyor. Lazzaro, iyi niyetli ve biraz da saf olan bir gençtir. Onun hayattaki en yakın dostu ise biraz şımarık bir genç olan Tancredi'dir. Hayatta en çok değer verdiği arkadaşının her isteğini yerine getirmeye çalışan Lazzaro, Tancredi'nin son isteğini de kabul etmekten kendini alıkoyamaz. Lazzaro, arkadaşının adam kaçırma düşüncesini bir oyun olarak düşünse de Tancredi oldukça ciddidir. İlgi peşinde olan Tancredi, işleri biraz daha büyüterek, Lazzaro'yu ve yaşadıkları garip köyü büyük bir ateşin içine atar. Yaşananlara polis müdahale etmeye başlayınca Lazzaro kaçmak zorunda kalır. En yakın arkadaşı ve boşaltılan köyün sakinleri şehre akın etmeye başlar. Arkadaşı Tancredi'yi bulmaya karar veren Lazzaro, onun peşinden şehre gitmeye karar verir. Fakat şehre geldiğinde bulunduğu yerin, köyünden oldukça farklı olduğunu görür. Lazzaro, bu kirli şehir içinde fazla temiz kalmaktadır.Öldür Beni SevgilimÖldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur... Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.TabalugaTabaluga, uçmayı ve ateş etmeyi öğrenmek için buz ülkesine giden küçük bir ejderhanın maceralarını konu ediyor.Türünün son örneği olan Tabaluga adındaki küçük ejderhanın, büyük bir sorunu vardır. Uçmayı bilmeyen ve alev püskürtemeyen Tabaluga, asla düzgün bir ejderha olamayacağını düşünür. O, uçmak ve alev püskürtmek için sürekli çabalasa da bir sonuca varamaz. Onun bu süreçteki en büyük destekçisi, annesinin kendisini emanet ettiği siyah bir ördektir. Ateşini bulmak için arayışa giren küçük ejderha, bunun için buz ülkesine gitmeye karar verir. Bilmediği bir dünyaya adım atan Tabaluga, burada buz prensesi Lilli ile tanışır. Tabaluga'nın ateşini bulmasına yardımcı olmak isteyen Lilli, onu Arktos'un yanına götürür. Ancak bu sandıkları gibi pek de iyi bir fikir değildir. Tabaluga, yaşadıkları dünya ve dostları için büyük bir tehlike oluşturan Arktos'u etkisiz hala getirmek için Lilli ile güçlerini birleştirerek zorlu bir mücadeleye atılır.Yalan DolanYalan Dolan, kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.Yeşil RehberYeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.En İyi Film Oscar'ının sahibi olan Viggo Mortensen ile Ay Işığı filmi ile Oscar'ı kazanan Mahershala Ali'nin başrolünü üstlendiği dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga'nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini, Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler yer alıyor.