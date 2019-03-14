Vizyonda Bu Hafta

Türkiye
'deki sinema solanlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona giriyor.
Güven
Ali ve Meryem
'den oluşan aile, görünüşte sıradan bir ailedir. Meryem'in evlenmeden önce aşık olduğu Ferit'ten bir çocuğu vardır. Ali'nin ikisini de bağrına basmasıyla gerçek bir aile olurlar. Fakat aradan geçen onca yılın ardından Ferit'in dönmesi tüm dengeleri değiştirir. Ali, Ferit'in gelişi ile karısını bir güven sınavına sokar. Genç
kadın kendisini büyük bir ikilemin içerisinde bulur. Meryem, minnet duygusu ile aşk acısı arasında sıkışıp kalırken, Ali'nin kendine olan güveni sarsılmaya başlar. Tam da bu sırada Ferit'in öldürülmesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar. Ferit'in öldürülmesi ile Ali ve Meryem arasındaki güvensizlik iyice artar. Birbirlerinden şüphelenen Ali ve Meryem polis sorgusuna maruz kalınca çareyi yine birbirlerine sığınmakta bulurlar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sefa Öztürk'ün üstlendiği filmin kadrosunda Bülent Çolak, Serkan Keskin
, Feride Çetin
, Ahmet Kaynak gibi isimler yer alıyor.
Güzel Oğlum Beautiful Boy, David ve oğlu Nick'in ilişkisini konu ediyor. Nick parçalanmış bir ailenin çocuğudur. Annesi Vicki ile babası David boşanmıştır ve mahkeme onun velayetini annesine vermiştir. İyi bir baba olan David, boşanmanın ardından oğlundan uzak kalsa da onunla ilgilenmeyi ihmal etmez. İyi bir çocuk ve başarılı bir öğrenci olan Nick'in hayatındaki değişim, kısa sürede ailesinin de dikkatini çeker. Oğlundaki değişimlerin nedenini anlamaya çalışan David, acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Nick, kristal meth bağımlısıdır. David, oğlunu iyileştirmeye kararlıdır ve her ne olursa olsun onu içine düştüğü bataklıktan kurtaracaktır.
David Sheff ve Nic Sheff'in anılarından yazılan Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction isimli kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Felix Van Groeningen
oturuyor. Call Me by Your Name'in genç yıldızı Timothée Chalamet genç Nic'i canlandırdığı filmde ona babası David rolünde Steve Carell eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Maura Tierney, Amy Ryan
, Amy Forsyth, LisaGay Hamilton gibi isimlerin de yer aldığı film Oscar adayı Luke Davies tarafından senaryolaştırıldı.
İstila Altında
Bir Şikago mahallesinde geçen İstila Altında, bölgenin dünya dışı bir güç tarafından işgal edilişini konu ediyor. Film işbirlikçilerin ve muhaliflerin bakış açılarından durumu ele alıyor. Sıradan bir uzaylı istilasını değil, istilanın ardından yaşanan süreci temeline oturtan film, 10 yılın ardından gezegenlerini geri almak için mücadele veren cesur insanları olduğu kadar sırtını uzaylılara yaslayarak bu istiladan memnun olan kesimi de işliyor. 10 yıl önce gerçekleşen istila sonucunda fakirlik ve suç tarihe karışmıştır. Ancak karşılığında ödenen bedeller nelerdir?...
Kadavra
Genç bir kadın olan Megan Reed, eski bir polistir. Çok sevdiği mesleğini ardında bırakmış olmasının sebebi ise geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığı ağır madde bağımlılığıdır. Rehabilitasyona giren ve aylarca sarfedilen emeğin ardından kendini toparlamayı başaran Megan, artık bağımlılığından kurtulduğu hastanenin geceyarısı vardiyasında bekçi olarak çalışmaktadır. Megan işe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getirilir. Bu ceset bie şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace'e aittir. Cesedin gelişiyle birlikte garip ve ürpertici deneyimler yaşamaya başlayan Megan, parçalanmış olan bedenin acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kilit altındaki binada tek başına olan genç kadın, hayatta kalabilmek için tüm gücünü kullanmak zorundadır...
Başrollerini Shay Mitchell ve Kirby Johnson'ın üstlendiği korku filminin kadrosunda Stana Katic
, Grey Damon ve Nick Thune da yer alıyor. Amerikan yapımı korku filminin yönetmenliğini ise Diederik Van Rooijen üstleniyor. Senaryosunda Brian Sieve'in imzasının bulunduğu korku filminin yapımcılığını ise Todd Garner
ve Sean Robins ikilisi üstleniyor.
Kıyamet Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir? Victor Danell'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Alex karakterini Christoffer Nordenrot canlandırırken, Lisa Henni Anna'ya hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen Danell ile Christoffer Nordenrot'un kaleme aldığı yapımın kadrosunda Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern
, Karin Bertling gibi isimler yer alıyor. Hannes Krantz'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise Gustaf Spetz'e ait.
Marid
Mimar, mühendis ve tekniker olan Murat, Orhan ve Aslı, iş arayışında olan gençlerdir. Onlara, şehre uzak bir köyde yapılması gereken bir restorasyon işi için gençlere teklif gelir ve reddedemeyecekleri bir bedel sunulduğu için işi kabul ederler. Ancak restorasyonun yapılacağı köyde, yıllar bir takım doğaüstü olaylar yaşanmıştır. Gençler, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde keşif için köye giderler. Başlarda her şey yolundadır ancak saatler gece yarısını bulduğunda korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalırlar. Yönetmen koltuğunda "Zuzula" ve "Lanet: Uyanış" filmlerinin yönetmeni Kemal Özdemir
'in oturduğu, korku türündeki "Marid" filminin oyuncu kadrosunda Onur Bilgin
, Hilal Anay, Mustafa Mutlu
, Uçgun Tunç, Adem Uçar
, Elif Gök gibi isimler yer alıyor.
Mucizeler Parkı
Mucizeler Parkı, küçük bir kızın hayallerindeki eğlence parkını kurtarmak için dostları ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. İyimser ve hayalperest bir kız olan June, ormanda gezintiye çıkar. Bu gezi ona bilmediği sihirli bir dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bir kelebeğin peşine takılan küçük kız ormanın içerisinde gizemli bir eğlence parkı keşfeder. June tam anlamıyla büyülenmiştir. Wonderland adındaki inanılmaz büyüklükteki bu eğlence parkı oldukça fantastik bir yerdir. Onlarca oyuncağın yer aldığı parkın içerisinde birbirinden eğlenceli birçok hayvan vardır. Wonderland'in tam da hayallerindeki yer olduğunu düşünen June bir süre sonra buranın kendi hayal gücü sayesinde ortaya çıktığını fark eder. Tehlike altında olan eğlence parkını kurtarabilecek tek kişi olan June, bu büyülü yeri kurtarıp tekrar eski haline getirebilmek için sevimli dostları ile bir araya gelir. Senaryosunu Josh Appelbaum
ve André Nemec'in birlikte kaleme aldığı filmin seslendirme kadrosunda Brianna Denski (June), Jennifer Garner
(Mom), Matthew Broderick (Dad), John Oliver
(Steve), Mila Kunis
(Greta), Kenan Thompson
(Gus), Ken Jeong (Cooper) gibi isimler yer alıyor.
Sokağın Çocukları Dram türündeki "Sokağın Çocukları" filminin yönetmen koltuğunda Faik Ahmet Akıncı
oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen Akıncı ile Kasım Uçkan kaleme alıyor. Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen, sokaklarda yaşamak zorunda kalan ya da sahiplenilen hayvanları ve onların insanlarla olan ilişkilerini konu edinen film, sokak hayvanlarına hem yapılan iyiliği hem de kötülüğü yönetmenin kadrajıyla anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Metin Keçeci
, Faik Ahmet Akıncı
, Belma Mamati, Burhan Sırmabıyık gibi isimler yer alıyor.
Turkish'i Dondurma
Turkish'i Dondurma, Çanakkale
Savaşı sırasında Avustralya
'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler'in Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir. Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay'ın oturduğu Turkish'i Dondurma'nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu
, Erkan Kolçak Köstendil
ve Ali Atay
'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.
(İHA)
Avustralya, Genç, Yönetmen, Güncel
Kaynak: İHA