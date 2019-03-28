Vizyonda Bu Hafta

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 yeni film vizyona girecek.Aşktan KaçılmazAşktan Kaçılmaz, Duncan'ın uzun süredir acı çeken sevgilisi Annie ve onun bir zamanlar saygılı duyulan ancak artık yıldızı sönen bir şarkıcı olan Tucker Crowe ile yaşadığı kıtalararası aşk hikayesi anlatılıyor. Hoş ve aklı başında bir kadın olan Annie, son zamanlarda hayatında kırılmalar yaşamaktadır. Uzun süredir birlikte olduğu Duncan ile de sıkıntılar yaşayan Annie, hayatını sorgulamaya başlar. Duncan, eski bir rock yıldızı olan Tucker Crowe'un takıntılı bir hayranıdır ve ona duyduğu bağlılık neredeyse Annie'ye olan bağlılığından daha da fazladır. Duncan ile ilişkisinin çıkmaza girdiğini düşünen Annie, bu sırada internetten yayınladığı bir eleştiri sayesinde Tucker Crowe ile tanışır. Sık sık mesajlaşarak birbirlerinin hayatına dokunmaya başlayan Tucker ve Annie, görüşüp birlikte zaman geçirmeye başladıkça aralarında karşı koyamadıkları bir bağ oluşur.Bana Bir Aşk Şarkısı SöyleBana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yolları kesişen Emre ve Delara'nın hikayesini konu ediyor. Emre, arkadaşı Hakan ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır. Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre'nin başarılı bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla ise Emre'yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar. Ayla'nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile ilgili değildir. Genç kadın içten içe Emre'yi sever ancak Emre'nin ona karşı hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada Delara isimli İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının şubesini açmak için İstanbul'a gelir. Yaşanan bir olay Delara ve Emre'nin bir araya gelmesine neden olur. Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu durumu engellemeye kararlıdır. İranlı yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Emre karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Delara rolünü ise İranlı Afsaneh Pakru'nun canlandırdığı filmin kadrosunda Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.Deli ve DahiDeli ve Dahi, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yaradılışının gerçek hikayesini konu ediyor. Professor James Murray, gerçekleştirmek istediği proje için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Onun amacı, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hayata geçirmektir. Çalışmalarını sürdürdüğü sırada Murray'in eline akıl hastanesinden büyük bir çalışma geçer. Çok tehlikeli hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmakta olan Dr. W.C. Minor, profesöre 10,000 kelimelik bir çalışma gönderir. Minor'un gönderdiği bu liste, ikilinin yollarının kesişmesine neden olur. Yönetmen koltuğunda Farhad Safinia'nın oturduğu biyografik yapımın başrolünü Mel Gibson üstleniyor. Senaryosunu yönetmen ile John Boorman ve Todd Komarnicki'nin birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Natalie Dormer, Sean Penn, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle, Jeremy Irvine gibi isimler yer alıyor. Simon Winchester'ın kitabından esinlenilen yapımın görüntü yönetmenliğini ise Kasper Tuxen üstleniyor.JumboAnimasyon türündeki filmde, sevimli fil Jumbo ile ona yardımcı olan arkadaşlarının yaşadığı maceralar konu ediliyor. Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yeğeni Bert için endişelidir. Bir filin yeğenine karşı rakip olacağından dolayı mutsuz olan Hollis, bir soruna bir çözüm bulmak için orman doktorundan yardım istemeye karar verir. Doktor çözümü, Jumbo'ya lanetli bir reçete yazmakta bulur. Büyük Kötü Kurt Magnus, lanete sebep olunca da Jumbo hafızasını yitirmeye başlar. Lanetin etkisi ile en basit şeyleri bile hatırlayamayan Jumbo, bu şekilde yarışamayacağını düşündüğünden üzülerek yarışmadan çekilir. Ancak arkadaşları Jumbo gibi hemen pes etmez. Jumbo'nun yarışmadan çekilmesini istemeyen arkadaşları, Jumbo'nun hafızasını geri kazandırabilmek için büyük T adındaki bir dinozordan yarım ister. Jumbo, hafızasını geri kazanıp yarışmaya katılabilecek midir?Katil AvcısıKatil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır."Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor. .KurskSovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Rus Donanması'nın gerçekleştireceği ilk tatbikat için K-141 Kursk denizaltısı hazır hale getirilir. Kursk denizaltısının, ne olursa olsun batmayacağı düşünülmüştür ve mürettebatı donanmanın en yetkililerinden oluşturulur. Kendisini işine adamış bir deniz subayı olan Mikhail Kalakov da hamile eşi ve çocuğunu ardında bırakarak Kursk denizaltısı mürettebatında yerini alır. Barents Denizi'ne dalan Kursk denizaltısında bir süre sonra beklenmedik patlamalar meydana gelir ve birçok mürettebat hayatını kaybeder. Bu sırada Mikhail ve bir grup subay arka kabinlerde su geçirmez bir alana sığınarak canlarını kurtarır. Ancak onlar için ölüm kalım savaşı henüz bitmemiştir. Kendilerine yetecek kadar erzak ve hava vardır ama yardım kuvvetlerinin ne zaman geleceği belli değildir. Zaman gittikçe daralmakta ve Rusya, siyasi sebepler nedeniyle İngiltere, Fransa ve Norveç yardım teklifini reddetmektedir. Kaptan Mikhail ve subaylar, Kurs denizaltısından sağ kurtulmayı başarabilecek midir?LoroSovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Rus Donanması'nın gerçekleştireceği ilk tatbikat için K-141 Kursk denizaltısı hazır hale getirilir. Kursk denizaltısının, ne olursa olsun batmayacağı düşünülmüştür ve mürettebatı donanmanın en yetkililerinden oluşturulur. Kendisini işine adamış bir deniz subayı olan Mikhail Kalakov da hamile eşi ve çocuğunu ardında bırakarak Kursk denizaltısı mürettebatında yerini alır. Barents Denizi'ne dalan Kursk denizaltısında bir süre sonra beklenmedik patlamalar meydana gelir ve birçok mürettebat hayatını kaybeder. Bu sırada Mikhail ve bir grup subay arka kabinlerde su geçirmez bir alana sığınarak canlarını kurtarır. Ancak onlar için ölüm kalım savaşı henüz bitmemiştir. Kendilerine yetecek kadar erzak ve hava vardır ama yardım kuvvetlerinin ne zaman geleceği belli değildir. Zaman gittikçe daralmakta ve Rusya, siyasi sebepler nedeniyle İngiltere, Fransa ve Norveç yardım teklifini reddetmektedir. Kaptan Mikhail ve subaylar, Kurs denizaltısından sağ kurtulmayı başarabilecek midir?Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda ŞenlikSevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik, eğlence dolu bir tatile çıkan ejderha Kokonat ve arkadaşlarının yaşadığı maceraları konu ediyor. Küçük ateş ejderhası Kokonat, en yakın arkadaşları vejetaryen ejderha Oscar ve kirpi Matilda ile birlikte eğlence dolu bir tatile çıkmaya karar verir. Ekip, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde gizemli bir yaz kampına gitmek için vapurla yolculuğa çıkar. Kamp alanına vardıklarında onları bekleyen şey ise düşlediklerinden bambaşkadır. Kaybolmuş bir ejderha, korkutucu su ejderhaları ve etobur bitkilerle dolu olan kamp alanını gören Kokonat ve arkadaşları en kötü tatilleri ile karşı karşıya olduklarını fark eder. Kamp alanında kendilerine yeni dostlar da edinen Kokonat ve arkadaşları, etobur bitkileri yenmek için birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren Kokonat ve arkadaşları tatillerini yeniden güzel bir hale getirmeyi başarabilecekler midir?Şeytan Oyunu Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki "Şeytan Oyunu" filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.Şişman Harekat TimiŞişman Harekat Timi, Japon mafyasına karşı savaş açan iki şişman ajanın başına gelenleri konu ediyor. Japonya'da sıradan bir hayat süren genç bir adamın en büyük hayali ajan olmaktır. Ancak o, ajan olmaya pek de uygun biri değildir. Obezite olan adam, hayallerini yaşamak yerine, Japonya'da bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Ancak bir gün hastaneye gelen bir hasta, onun hayatının tamamen değişmesine neden olur. Hastaneye gelen hasta, kendisine ajan olduğunu söyler. Üstelik o da obezite hastasıdır. Tanıştığı adamdan ilham alan güvenlik görevlisi, hayallerinin peşinden gitmeye karar vererek işinden istifa eder. Birlikte çalışmaya karar veren ve Japon mafyasına karşı savaş açan iki şişman ajan, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.(İHA)