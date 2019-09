Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye 'deki sinema salonlarında 5'i yeril 10 yeni film vizyona giriyor.GörülmüştürGörülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Zakir, İstanbul'da bir cezaevine memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce Zakir'in kontrolünden geçer. Mektupta yazılanlar cezaevine protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği taktirde sahibine ulaşabilir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir'in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma'yı takıntı haline getirmiştir.Yıldızlara DoğruYıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu konu ediyor. Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar.AnnemAnnem, bir anne kızın hikayesini konu ediyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazılı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.Bağlılık AslıBağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur. Rambo : Son KanRambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yönetmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor.SiddahSiddah, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Funda Tırpan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Siddah" filminin oyuncu kadrosunda Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.KinKin, hafta sonu için türlü plan yapan gençlerin başlarına gelenleri konu ediyor. Üç kız arkadaş, güzel bir hafta sonu geçirmek için plan yapar. İçlerinden birinin ailesine ait otel olmasından yararlanan kızlar soluğu otelde alır. Tamamen kendilerine ait bir hafta sonu geçirmek isteyen kızlar, bu yüzden programlarına erkek arkadaşlarını dahil etmez. Kızların planına dahil olmadıkları için bozulan erkekler, kızların ürkütücü bulabileceği ama kendieri için çok eğlenceli olacağını düşündükleri bir plan yaparlar. İçlerinden biri kız arkadaşına evlilik teklifi edecektir ve buna yönelik plan yaparlar. Ancak yaşananlar hiç de onların planladıkları gibi olmaz. Yaşanan olaylar aslında gençlerin gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarır.Hızlı ve TüylüHızlı ve Tüylü, martı çift tarafından evlat edilen Manou'nun hikayesini konu ediyor. Manou, bir martı çift tarafından evlat edinilen ufak bir kırlangıç olarak Nice'te büyümüştür. Doğasına aykırı olmasına rağmen, nasıl yüzüleceğini, balık tutulacağını ve elbette ailesi gibi nasıl uçabileceğini öğrenmektedir. Ancak iş uçuş okuluna geldiğinde asla bir martı gibi uçamayacağını anlar. Ailesi dışında kalan diğer martılar tarafından da dışlanan Manou, topluluk için önemli olan bir görevi yerine getiremediğinde, martı kolonisinden uzaklaşır ve kendi türünden kuşlarla tanışarak gerçek benliğini keşfetmeye başlar. Bir gün martılar ve kırlangıçlar büyük bir tehlike ile yüz yüze geldiklerinde günün kahramanı Manou olacaktır.Hayvanat BahçesiHayvanat Bahçesi, gezegendeki barışı bozmaya çalışanlarla savaşmak zorunda kalan bir grup hayvanın hikayesini konu ediyor. İyiler tarafı ile fareler tarafı arasında yapılan ateşkes, tüm gezegene huzur getirir. Hayvanlar gezegeninin barış çağına girmesinden mutlu olanlar kadar olmayanlar da vardır. Kötü niyetli bir fare olan Boo Boo Squeal de yapılan ateşkesten rahatsızdır ve yapılan bu barış antlaşmasını bozmaya kararlıdır. İyiler tarafının kahramanlarından Nuke ve B-52, barış antlaşmasını ihlal etmeye ve savaşı yeniden başlatmaya çalışan Boo Boo'ya karşı gezegeni korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.Eğlenceli Çiftlik ArkadaşlarıEğlenceli Çiftlik Arkadaşları, birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor. Bu çiftlik diğerlerinden oldukça farklı. Birbirinden güzel şarkılarla, eğlenceli farmfastic kasabasında dans etmeye hazır olun. Çiftlik hayvanlarla birlikte öğrenmek ve oynamak isteyen herkese açıktır. Tavuklar, inekler, domuzlar, atlar ve daha fazlası bu eğlence dolu çiftlikte sizleri bekliyor.(İHA)