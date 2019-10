Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye 'deki sinema salonlarında 5'i yerli 7 yeni film vizyona giriyor.HAREKET SEKİZHareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir? Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı "Hareket Sekiz" filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.JOKER Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.KRAL ŞAKİR "KORSANLAR DİYARI" Kral Şakir "Korsanlar Diyarı", şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?KUŞATMA YEDİ UYUYANLAR"Kuşatma Yedi Uyuyanlar", vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu ediyor. Turan, Türk İrtibat Timi subayıdır. Kendisine verilen zorlu görevlerin başarıyula üstesinden gelen Turan, bu sefer ölüm kalım savaşıyla karşı karşıyadır. Vatanı uğruna her şeyi yapmayı göze alan Turan, kaos baronlarının kurdukları büyük komploya karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Bu sırada yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Nemesis adlı terör örgütünün karşısına derin milletin evlatları "Yedi Uyuyanlar" çıkar.DERT BENDE Dert Bende, arkadaşlarına yardım etmek isterken kendilerini zorlu bir durumun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor. Kenan, Cem ve Mert iyi günde, kötü günde birbirlerinin yanında olan üç yakın arkadaştır. Kenan ve Cem, Mert'in evleneceğini öğrendiklerine duruma el atmaya karar verir. Arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek isteyen Kenan ve Cem, kirli işlerle uğraşan Ejder'in de yardımı ile Mert'i kaçırır. Ancak Ejder'in yardımı işlerin karışmasına neden olur. Ekrem adında bir adamın karısı kaçırılmıştır ve Ekrem'in fidyecilere vereceği para Ejder'in eline geçer. Bunun üzerine Ekrem, Mert'i rehin alır ve genç adamın serbest bırakılması için Kenan ve Cem'den parayı bulup karısını kurtarmalarını ister. Arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçen Kenan ve Mert bu sırada tesadüfen peşindeki silahlı adamlardan kaçan Pelin ile tanışır. Güçlerini birleştirmeye karar veren Kenan, Cem ve Pelin, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.KEŞFEDİLMEMİŞ ÇOCUKLAR Keşfedilmemiş Çocuklar, aileleri tarafından terk edilen ve yuvada yaşayan çocukların yaşamına odaklanıyor. Aileleri tarafından terk edilen ve yaşamlarına yuvada devam eden çocukların hepsinin ayrı bir yeteneği vardır. Hayatta tutunmak için mücadele eden çocuklar, sokaktaki kirli dünyanın içine çekilmeye çalışılır. Ancak hem yetenekleri hem de kendileri ile ilgilenen öğretmenleri sayesinde karşılaştıkları tehlikelerin üstesinden gelmeyi başaracaklardır. Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın oturduğu "Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin oyuncu kadrosunda Esin Civangil, Bilal Savdert, Ümit Acar, Selim Gülgören, Fulden Akyürek, Efe Ekemen gibi isimler yer alıyor.PİRANALAR Piranalar, on altı yaşındaki bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ ve Briatò'dan oluşan grup, para kazanıp kendilerine yeni kıyafetler ve scooter almak istemektedir. Yaşadıkları bölgeyi hakimiyetleri altına almak için silahlarla oynayan gençler, bölgeye adalet getirme adı altında, kötülük yoluyla iyilik yapmaya çalışırlar. Artık birbirlerinin kardeşi gibi olan gençleri, ne hapis ne de ölüm korkutmaktadır. Savaş ve suçlarlar dolu bir dünyada yaşayan gençler, zorlu bir seçimle karşı karşıya kalırlar. Bu seçim onları sevgi, arkadaşlık gibi birçok şey için fedakarlık yapmak zorunda bırakacaktır.