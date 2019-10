Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye 'deki sinema salonlarında 2'si yerli 5 yeni film vizyona giriyor.PARAZİT Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim'ler "vazgeçilmez" lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...TERMİNATÖR: KARA KADER Terminatör: Kara Kader, gelecekten gelen Terminatörlere karşı zorlu bir mücadeleye giren Sarah Connor'ın hikayesini konu ediyor. Sarah Conor'ın Mahşet Günü'nü engellemesinin ve insan ırkının kaderini yeniden belirlemesinin üzerinden yıllar geçmiştir. Dani Ramos, kardeşi ve babasıyla ile birlikte Mexico City'de kendi halinde yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten süper asker özelliklerine sahip olan Rev-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, Grace ve Sarah Conor'a bağlıdır. Grace de gelecekten gelen bir süper askerdir. Bu sırada Rev-9, hiçbir şeyi umursamadan hedefine giden yolda karşısına çıkan her şeyi yok ediyordur. Dani, Grace ve Sarah'nın yolu sonunda T-800'e düşecektir. Sarah'nın geçmişi, onların tek umudu olur.MERHABA GÜZEL VATANIM Merhaba Güzel Vatanım, Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerinden uyarlanıyor. Cengiz Özkarabekir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkisini ve Ümit'in fırtınalı yaşamına yansımalarını gözler önüne seriyor. Filmde aynı zamanda Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in zorlu hayat serüvenlerinin edebi kişiliklerinin oluşması üzerindeki etkisi anlatılıyor. Yetkin Dikinciler'in Nazım Hikmet'e, Serkan Altıntaş'ın ise Ahmet Ümit'e hayat verdiği filmin kadrosunda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi gibi isimler yer alıyor.ARAF 3: CİNLER KİTABI Araf 3: Cinler Kitabı, bir cin tarafından ele geçirilen kardeşini kurtarmak için çabalayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Arda, sekiz yaşındayken şeytana tapan güçlü bir cin tarafından ele geçirilir. Arda'nın ablası Nihal, kardeşini bu beladan kurtarmak için elinden geleni yapsa da bir sonuç elde edemez. Bir çözüm bulmak için her yolu deneyen Nİhal, kardeşini doktorlara, cinci hocalara götürse de değişen bir şey olmaz. Bu sırada genç kadın, içinde oldukça güçlü büyülerin yer aldığı Kitabü'l Azazil adında bir kitap olduğunu öğrenir. Kardeşini kurtarmak için içinde tehlikeli ve ölümcül büyüler bulunan kitabı ele geçiren Nihal, burada yazan bir büyüyü yapabilmek için sevgilisi ve iki yakın arkadaşından yardım ister. Bir evde toplanan dört genç, yaptıkları büyü ile Arda'yı kurtarmayı başarır. Ancak gençler, yaptıkları büyü ile bu güne kadar görülmüş en güçlü cinlerin serbest kalmasına neden olur.PALYAÇO Palyaço, bekarlığa veda partisi yapmak için yola koyulan bir arkadaş grubunun yaşadıklarına odaklanıyor. Hayalet avcısı olan bir grup, bekarlığa veda partisi yapmak için bulundukları eski bir hayalet kasabasından ayrılarak Las Vegas'a gider. Ekip, burada diğer arkadaşları ile buluşur. Bir motelde kalan arkadaşlar, motelde bir takım tuhaflıklar olduğunu fark eder. Bu sırada ekip, motelin bir zamanlar odada yaşayan palyaçoların ruhları tarafından terk edilmediğine dair söylentiler olduğunu öğrenir. Söylentilerin doğruluğunu araştırmaya başlayan grup, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.(İHA)