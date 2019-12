: Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye 'deki sinema salonlarında 4'ü yerli 9 yeni film vizyona giriyor.Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe'nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe'nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi'den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi'nin panik halinde Akın'a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın'ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe'nin kaşifi Başkan Amca'ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan Amca'ya göstermek hem de Veysi'yi bulmak için Şanlıurfa'ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.Şuursuz Aşk Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.Kara Noel Hawthorne Koleji, tatil günlerinde sessiz, sakin bir yere dönüşür. Okulun öğrencilerinden Riley Stone, Marty, Kris ve Jesse, güz döneminin sona ermesini bir parti ile kutlamaya karar verir. Ancak okulun beklenmeyen, ölümcül bir misafiri vardır. Siyah maskeli bir sapık, okuldaki kızları birer birer avlamaktadır. Kurban olan kadınların sayısı arttıkça, okuldaki diğer kızlar gibi Riley ve ekibi de büyük bir paniğe kapılır. Kızlar, artık kime güvenip güvenemeyeceklerini bilemeyecek haldedir. Katilin de bilmediği ve öğrenmesi gereken çok önemli bir şey vardır. Yeni nesil kadınlar, çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.Astral BoyutGenç bir adam olan Alex, metafizik öğrencisidir. Annesinin zamansız ölümü, Alex'in büyük bir yıkıma uğramasına neden olur. Annesinin yasını tutan ve kendisini bir türlü toparlayamayan Alex, bilimsel astral seyahat ile ruhunu görünmeyen boyutlara taşımayı öğrenmek ister. Ancak astral seyahati denemeye çalıştığında, etrafı kötü niyetli ruhlarla sarılır. Bunun akabinde annesinin karanlık geçmişini öğrenen Alex, ailesinin de bu ruhlar tarafından kuşatıldığını keşfeder. Kötü niyetli ruhların etkisinden kurtulmaya çalışan Alex, bunun için son bir aforoz töreni yapmak zorunda kalır. Görünmeyen varlıkları görebilen Michelle'in de yardımını alan Alex, yaşadığı sorunların geçmiş ile bağlantılı olduğunu öğrenir.Küçük Joe Küçük Joe, genetiği değiştirilmiş bir bitki üreten genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Bekar bir anne olan Alice, yeni türler geliştirmekle uğraşan bir şirkette çalışan kıdemli bir bitki yetiştiricisidir. Genç kadın, uzun zamandır bir bitki üzerinde çalışmaktadır. Alice'in ürettiği kırmızı bitki, sadece güzelliği ile değil aynı zamanda tedavi edici değeri ile de dikkat çekmektedir. Bitki, ideal sıcaklıkta tutulur, düzgün beslenir ve onunla düzenli olarak konuşulursa sahibini mutlu etmektedir. Alice, her ne kadar şirket politikasına uymasa da, bitkiyi oğlu Joe'ya ev hediyesi olarak almaya karar verir. Bitkiye "Little Joe" adını veren anne oğul, bitkilerin büyüdükçe verdikleri isim kadar zararsız olmadığına dair şüphe duymaya başlar. Bitkileri gözlem altında tutan Alice, bitkilerin tohumları saçıldıkça, insanlar üzerinde farklı etkiler yarattığını düşünür. Yaşananların gerçek mi yoksa birer hayal ürünü mü olduğunu ayırt edemeyen Alice, kendisini tuhaf bir oyunun içerisinde bulur.Aslan Parçam Aslan Parçam, rahatsız olan kardeşi için her şeyi yapmaya hazır olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ali, kalp rahatszılığı olan bir gençtir. Ali'nin iyileşebilmesi için ameliyat olması gerekmektedir. Zeki, kardeşinin iyi olabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. İk kardeş, Antalya'da bulunan arsalarını satmak için İstanbul'dan yola çıkar. Ancak bu yolculukta başlarına beklenmedik olaylar gelecektir.Barınak Barınak, istila altındaki bir dünyada ailesini arayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya yok olma tehlikesi karşı karşıyadır. Havadan bulaşan bir virüs, insanları etkisi altına alır. Genç bir idealist olan Ethan, değişen dünyada insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak enfekte olmuş insanların peşine düştüğü bu gezegende, bir yandan da geride bıraktığı ailesini bulmaya çalışan Ethan, bu süreçte kendisini geçmişinin hayaletleri ile savaşırken bulur.Bayrak - 2 Kurt, dünyayı yöneten ailelerin peşine düşmüştür. Ancak güce ve paraya sahip olma arzusu Kurt'un konseye ihanet etmesine neden olur. Bu süreçte Kurt'un Lord ile yakınlaşması, Bayrak Konseyi üyeleri için büyük bir tehlike oluşturur. Lord'un ihtiyacı olduğu bir anda yardımına koşan Kurt, Lord'un güvenini kazanarak masaya oturmayı başarır. Bu sırada ekibinden ayrılarak birim komutanları ile yoluna devam eden Demir, Kurt'un evine gittiğinde gizli bir belgeyi ele geçirir. Bu belge sayesinde Demir, büyük bir tehlikeyi engellemeye çalışır. "Bayrak" filminin devam halkası olan aksiyon ve gerilim türündeki "Bayrak-2" filminin yönetmen koltuğunda Serkan Tuğcu oturuyor.Lara Lara, oğlu ilk piyano konserini verecek olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Lara'nın 60. doğum günü, bu zamana kadar kutladığı günlerden farklı bir anlam içerir. Lara'nın oğlu Viktor, tam da annesinin doğum gününde ilk piyano konserini verecektir. Oğlu için bir müzik kariyeri çizen Lara, bu özel günün doğum gününe denk gelmesinden ayrıca memnundur. Lara, bu özel gün için ne kadar mutlu olsa da aynı zamanda oldukça endişelidir. Çünkü oğlu, annesini konsere davet etmemiştir. Konsere bir hafta kala hala oğlu ile iletişim kurmayan Lara, kendisini davet ettirmek için harekete geçer. Ancak Lara, bu geceyi unutulmaz kılmak için ne kadar çaba sarf etse de işler bir o kadar kontrolünden çıkar.