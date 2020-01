Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmler şöyle.

Baba Parası

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibı olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

Ip Man 4: Final

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD'de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man'e hayat veriyor.

Judy

Judy, ünlü oyuncu ve şarkıcı olan Judy Garland'ın hayatına odaklanıyor. 1968 kışında, Judy Garland'ın "Oz Büyücüsü"ndeki ikonik Dorothy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town performansları için çalkantılı Londra'ya gelen Garland, arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. kocası olacak Mickey Deans'in hayatına girişiyle birlikte, Garland için her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassas bir hale gelir. Hollywood'a feda edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği Garland'ın zihnine gölge düşürür.

2177 Hackerları

2177 Hackerları, hafızasını kaybetmesine neden olacak bir olayın ardından, peşine düşen adamlardan kaçmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçiden kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur.

Gece Gelen "Cin Bebek"

Gece Gelen "Cin Bebek", sadece kadınlara musallat olan bir cin ve onlardan hamile kalan kadınların hikayesini konu ediyor. Köyde yaşayan genç bir kadın olan Doğa'nın hayatı, kendisine cinlerin musallat olmasıyla kabusa döner. Kendisine musallat olan, İblis'in oğlu olan Ziffar adındaki bu cinden hamile kalan Doğa, cin bebeği doğurmak zorunda kalır. Başına gelen bu olaydan kurtulmanın yolunu arayan genç kadın, köy mezarlığında bulunan cinlerle bir anlaşma yapmak zorun kalır.

Resmi Sırlar

Resmi Sırlar, ülkesi ile ilgili gizli bir bilgiyi basına sızdıran bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Katherine Gun, İngiltere'nin istihbarat ve güvenlik kurumunda çevirmen olarak çalışan genç bir kadındır. Bir gün Katherine, BM Güvenlik Konseyi'ne karşı düzenlenen yasadışı bir NSA casus operasyonu ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir e-mail görür. Genç kadın, büyük önem taşıyan bu bilgileri basına sızdırır. Bunun ardından Katherine, Devlet Sırları Yasasını çiğnemekle suçlanarak, hapis cezası ile karşı karşıya kalır. Katherine ve avukatları, yaşananlarla ilgili savunma yapmak ve hapis cezasını engellemek için zorlu bir sürece girer. Özgürlüğü, hayatı ve evliliği tehlike altında olan Katherine, inandığı davanın arkasında durmaya çalışır.

Laz Kit

Laz Kit, Amerika'dan küçük bir köye gelen genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, filminin oyuncu kadrosunda, Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

Yabani

Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Mutlu bir yaşam süren Igor ve Polina'nın hayatları, çocukları Vanya'nın kaybolmasıyla altüst olur. Küçük çocuğu bulmak için ne kadar uğraşılsa da bir sonuca ulaşılamaz. Aradan geçen dört yılın ardından çift, hayatlarına yeniden yön verebilmek için bir erkek çocuk evlat edinmeye karar verir. Vanya yerine koydukları çocuk, güç geçtikçe oğullarına benzeye başlar. Başlarda bu durum sorun yaratmasa da güç geçtikçe yaşanalar olaylar tuhaf bir hal alır. Çift, bir süre sonra evlat edindikleri çocuğun insan dışı, yabani bir varlık olduğunu keşfeder.

Bacurau

Bacurau, Brezilya'da bulunan küçük bir kasabadır. Genç bir kadın olan Teresa, Bacurau'da bulunan büyükannesinin cenaze törenine katılmak için kasabaya gider. Teresa'nın büyükannesi olan, kasabanın lideri Carmelita, 94 hayatını kaybedince kasabada yas havası hakim olur olur. Teresa, cenaze için geldiği Bacurau'nun birçok sorununun olduğunu gözlemler. Kasaba, temel olanaklardan yoksun, telefonunun çekmediği, temiz suyun bulunmadığı ve daha nice sorunların baş gösterdiği bir yer haline gelmiştir. Carmelita'nın ölümünün ardından geçen birkaç gün sonra kasaba sakinleri, bölgenin haritadan silindiğini ve art arda ölümlerin meydana geldiğini fark eder.

(İHA)

Kaynak: İHA