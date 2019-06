Vizyondaki filmler - Haftanın filmleri - Geçen hafta vizyondaki filmler

Korku, gerilim, komedi, aksiyon, biyografi türündeki birçok yeni filmle sinema salonları dolup taşacak gibi görünüyor. Serinin 3. filmi olan Annabelle Comes Home da sinemaseverlerin izlenecekler listesinde yerini alacak cinsten. Peki, vizyonda ne var? Vizyondaki filmler, yerli ve yabancı haftanın filmleri…

GEÇEN HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER

Siyah Giyen Adamlar: Yönetmenliğini F. Gary Gray'in üstlendiği Siyah Giyen Adamlar, 14 Haziran'da beyazperde de yerini almıştı.Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Filmin başrollerinde ise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Emma Thompson ve Liam Neeson yer alıyor.

Cinnet: Aytekin Birkon yönetmenliğinde hazırlanan yerli korku filmi Cinnet, 14 Haziran'da vizyona girdi. Cinnet, çok sevdiği kocasının öldüren ancak olaya dair hiçbir şey hatırlamayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Başrollerinde ise Yeliz Akkaya, Emre Başer, Ufuk Kaplan, Nicholas Facey gibi isimler yer alıyor.

Kuyu: Vizyona giren diğer korku türündeki yapım ise Kuyu. Lee Cronin yönetmenliğinde çekilen film; oğlunun yerin derinliklerinden gelen bir güç tarafından ele geçirildiğini düşünen bir annenin yaşadıklarını konu ediyor.

Rocketmen: Dexter Fletcher yönetmenliğindeki film: Müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor.

Kahraman Tavuk Uzayda: Çocuklar için de renkli çalışmaların oldu sinemada, Eduardo Schuldt ile Alex Orrelle yönetmenliğinde hazırlanan Kahraman Tavuk Uzayda filminde: Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito'nun hikayesini konu ediyor. Uzaylı Molosco, Condorito'dan beklenmedik bir şey talep eder. Condorito, kendisinden istenen teklifin büyük bir şaka olduğunu düşünerek oyunu bozmamaya karar verir ve teklifi kabul ettiğini söyler. Molosco'nun sınırsız güç tılsımını bulma isteği karşısında ise Condorito, kendisini sürekli küçümseyen yakında kayınvalidesi olacak olan Tremebunda'yı kaçırmasını ister. Condorito her ne kadar her şeyi bir şakadan ibaret olduğunu düşünse de gerçekler hiç de öyle değildir. Uzaylı Molosco'nun Tremebunda'yı kaçırdığını öğrenen Condorito gerçeklerin farkına varır. Uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını anlayan Condorito, müstakbel kayınvalidesini ve dünyayı kurtarmak ve en önemlisi sevdiği kızın kalbini geri kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Stalker: Andreï Tarkovski yönetmenliğinde çekilen filmde; dünyaya göktaşı düşmesi sonrası oluşan esrarengiz bölgeye gitmeye karar veren bir adamın hikayesini konu ediliyor.

Hayalimdeki Köy: Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın

Oyuncular: Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk

Hayalimdeki Köy, yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen bir adamın hikayesini konu ediyor.

Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk: Yönetmen Murat Kuşçu

Oyuncular: Tolga Yüce, Çağla Şimsek, Tevfik İnceoğlu

Efsanevi bir aşk hikayesinden uyarlanan "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.

Solaris: Yönetmen Andreï Tarkovski

Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Jüri Järvet, Donatas Banionis

Filmde, belirgin bir bilince sahip bir gezegen olan Solaris'i araştırmaya giden bir grup bilim insanının hikayesini konu ediyor.

Bekçi: Yönetmen Durmuş Akbulut

Oyuncular: Turan Özdemir, Serhan Süsler, Koray Ergün

Bekçi, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih'in hikâyesini konu ediyor.

Bayrak-1: Yönetmen Serkan Tuğcu

Oyuncular: Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Ferdi Gülcü

Bayrak-1, 1930 yılında Mustafa Kemal tarafından kurulan ve varlığını günümüze kadar devam ettiren vatansever birim ile dünya yönetiminde söz sahibi olan ailelerin mücadelesini konu ediyor.

Ayna: Yönetmen Andreï Tarkovski

Oyuncular: Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Filipp Yankovsky

Ayna, yönetmen Andrei Tarkovsky'nin kendi hayatı üzerinden aşk, bağlılık, anı ve hayata dair birçok şeyi gözler önüne seriyor.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER – HAFTANIN FİLMLERİ

Anna: 20 Haziran 2019/ Aksiyon, Gerilim - Yönetmen Luc Besson

Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans

Anna, işinde oldukça başarılı olan suikastçı bir kadının hikayesini konu ediyor.

Anna Filmi

Oyuncak Hikayesi 4: 21 Haziran 2019/ Animasyon, Aile, Macera- Yönetmen Josh Cooley

Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Tony Hale

Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky'nin atıldığı macerayı konu ediyor.

Hotel Mumbai: 21 Haziran 2019/ Dram - Yönetmen Anthony Maras

Oyuncular: Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs

Hotel Mumbai, 2008 yılında Taj Mahal Palas Otelde meydana gelen terör saldırısının hikayesini konu ediyor.

Katil Bebek Geri Döndü: 21 Haziran 2019/Korku - Yönetmen Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez

Oyuncular: Noemi Gonzalez, Bill Oberst Jr., Danielle Guldin

Katil Bebek Geri Döndü, evinin kapısına bir voodoo bebeği bırakılan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor.

Beyaz Karga: 21 Haziran 2019/ Biyografik, Dram - Yönetmen Ralph Fiennes

Oyuncular: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz

Beyaz Karga, efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev'in hayatını konu ediyor.

Bahtsız Bedri: 21 Haziran 2019/Komedi - Yönetmen Fatih Mehmet Karakuş

Oyuncular: Adem Sincar, Bülent Erhan, Şevki Özcan

Bahtsız Bedri, Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçenlerin konu ediyor.

Güller: 21 Haziran 2019/ Dram - Yönetmen Mehmet Gün

Oyuncular: Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir

Güller, Türkiye'de post modern darbe olarak adlandırılan bir döneme şahit olan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

Yazlık Ev: 21 Haziran 2019/ Dramatik komedi - Yönetmen Valeria Bruni Tedeschi

Oyuncular: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino

Yazlık Ev, yaz tatilini ailesinin evinde geçirmeye karar veren Anna'nın hikayesini konu ediyor.

13. Cuma: 21 Haziran 2019/ Korku, Gerilim - Yönetmen Justin Price (II)

Oyuncular: Lisa May, Khu, Melissa L. Vega

Genç bir kadın, başka bir dünyaya açılan kapıyı açan şeytani bir cihaz keşfeder. Cihazı kullanması ile karanlık bir varlığın ortaya çıkmasına neden olur.

Kalpten Gerdanlık: 21 Haziran 2019/ Gerilim, Dram - Yönetmen Sultan Nil Turan

Oyuncular: Soydan Soydaş, Suavi Eren, Tayfun Sav

Kalpten Gerdanlık, benzer şekilde öldürülmüş insanların katilini arayan genç bir komiserin hikayesini konu ediyor.

Annabelle Comes Home: 28 Haziran 2019/ Korku - Yönetmen Gary Dauberman

Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna Grace

Şeytan ve cinlerin varlığını araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti, oyuncak bebek Annabelle'in yarattığı yıkımı durdurmak için onu evlerine getirmeye karar verir. İçine cin giren bebeği evlerindeki eser odasına kapatan çift, onu kutsal bir camın arkasına koyar ve yardımını istedikleri bir rahibin kutsal duasıyla kapatırlar. Ancak bu da Annabelle'i durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warren çiftinin 10 yaşındaki kızı Judy ve onun arkadaşları.

Annabelle Comes Home

Geçmiş Olsun: 28 Haziran 2019/ Komedi - Yönetmen Hasan Doğan

Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

Yesterday: 28 Haziran 2019/ Komedi, Müzik - Yönetmen Danny Boyle

Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan ve ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack gelmiş geçmiş en iyi müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Amerikalı bir temsilci olan Debra'nın da yardımıyla şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie'yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, geç olmadan ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.

Dostumun Yolculuğu: 28 Haziran 2019/ Dram, Aile - Yönetmen Gail Mancuso

Oyuncular: Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Henry Lau

A Dog's Journey, 2017 yılında vizyona giren Can Dostum filminin devam halkası. W. Bruce Cameron'ın çok satan kitaplarına dayanacak olan devam halkasında bir köpeğin hikayesi konu ediliyor. Gail Mancuso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu W. Bruce Cameron, Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme alıyor. Filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor. Can Dostum, bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediyordu.

Dostumun Yolculuğu

Joueurs: 28 Haziran 2019/ Gerilim - Yönetmen Marie Monge

Oyuncular: Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou

Joueurs, genç bir adam ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Kripto Vurgun: 28 Haziran 2019/ Gerilim, Polisiye - Yönetmen John Stalberg Jr.

Oyuncular: Luke Hemsworth, Alexis Bledel, Kurt Russell

Kripto Vurgun, genç bir kara para aklamayla mücadele ajanına odaklanıyor.

Sahir Deep Web: 28 Haziran 2019/ Korku - Yönetmen Berk Aygül

Oyuncular: Melda Yazgı, Sebahat Adalar, Zeynep Satır

Sahir Deep Web, sevgilisinden ayrılması ile birlikte, içinde yeni bir gücün varlığını hisseden genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Laurel ile Hardy: 28 Haziran 2019/ Biyografik, Dram, Komedi - Yönetmen Jon S. Baird

Oyuncular: Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda

Stan & Ollie, ünlü komedi ikilisi Laurel & Hardy'nin hayat hikayesini konu ediyor. Dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver Hardy 1920'li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın filmde birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı filmde Steve Coogan Stan Laurel'i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy'e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı filmde ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda gördüğümüz filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.

Kahraman Prens Sualtı Maceraları: 28 Haziran 2019/ Animasyon, Komedi - Yönetmen Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov

Oyuncular: Lyubov Aksyonova, Mikhail Efremov, Mariya Shalayeva

Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir.