Vizyoner Ceo'dan "ışığın vizyonları" resim sergisi

İş dünyasındaki başarıları ve vizyoner çalışmalarıyla tanınan, 2018 Perakende Güneşi Ödülleri'nde En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nün sahibi olan Fiba Commercial Properties'in (FibaCP) CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ilk kişisel resim sergisinde tuval üzerine yaptığı akrilik çalışmalarla ışığın vizyonunu fırça darbelerine taşıyor.

Serginin Küratörü Inger Ayhan, "Yurdaer Kahraman'ın resimleri, resimde insan elinin yeteneği ile insancıl ruhun zaferidir. Bu sergide gerçek bir resim Rönesans'ı ve kalabalıktan ayrılmış yeni bir ressamı göreceğinize inanıyorum. 2018 kışı ve 2019 bahar ayları boyunca ortaya çıkan bu çarpıcı resimler, Yurdaer Kahraman'ın vizyonunu tuval üzerine yansıtıyor. Yaratıcı bir kaynaktan gelen sırları ortaya çıkaran resimler tıpkı renkli doğumları, dinamizmi anlatan bir müzik gibi..." dedi.

İlk kişisel sergisini açmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yurdaer Kahraman, "Yaklaşık bir yıllık bir yolculuğun sonunda ortaya çıkan yansımaları paylaşabilmek çok güzel bir duygu. Hayatta karşılaştığımız fırsatları hızla yakalamak ve uygulamak gerçekten çok önemli. Bu sergide bu düşünce biçimi ile hareket etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.