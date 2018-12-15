Vizyonergenc.com Tanıtımında Gençlere Sürpriz Açıklaması

Vizyoner Genç
platformu, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde gerçekleşen tanıtım sonrası yayın hayatına başladı. vizyonergenc.com adresinde, Türkiye
'nin yükselen savunma sanayiindeki kariyer olanakları, en son gelişmeler ve kariyer hayatı için fayda sağlayan içerikler yer alıyor. Tanıtım sırasında siteye üye olup başvuran gençler arasından seçilen 10 öğrenci Sinop
'ta gerçekleştirilecek füze test atışına götürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açılış konuşmasını yaptığı Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12 Aralık
'ta sektörde rol üstlenen sivil ve askeri yetkilileri bir araya getirdi. Zirvenin ikinci gününde ise sektörün önemli isimleri ve kurumları, deneyimlerini gençlerle paylaşmak üzere "Vizyoner Genç" temasında bir araya geldi. İkinci günün açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir
yaptı. Yaklaşık 2500 gencin katıldığı "Vizyoner Genç" temasında kariyer gelişimine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi.
vizyonergenc.com yayında
Vizyoner Genç programı, savunma sanayii için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin milli ve yerli üretim farkındalığına kavuşması amaçlarıyla oluşturuldu. Vizyoner Genç platformu, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde gerçekleşen tanıtım sonrası yayın hayatına başladı. Gençlerin, profesyonel hayat yolculuklarında yanlarında olmak ve kariyer alanında onlara katkıda bulunmak adına hayata geçirilen vizyonergenc.com adresinde, Türkiye'nin yükselen savunma sanayiindeki kariyer olanakları, en son gelişmeler ve kariyer hayatı için fayda sağlayan içerikler yer alıyor.
SSB, 10 Genci Sinop Füze Test Atışına Gönderiyor
Savunma Sanayii Başkanlığı, Vizyoner Genç tanıtımına katılan üniversite öğrencileri içerisinden vizyonergenc.com'a üye olup başvuru yapanlar arasından 10 genci Sinop'ta yapılacak Atmaca füzesi test atışına götürecek. - ANKARA
Türkiye,Sinop,Genç
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:49