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VL Pesaro Basketbol Takımı'nın 2 üyesinde koronavirüs çıktı

İtalya basketbol takımlarından VL Pesaro'da iki takım üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

11.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:26
VL Pesaro Basketbol Takımı'nın 2 üyesinde koronavirüs çıktı
İtalya basketbol takımlarından VL Pesaro'da iki takım üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, virüsün takım içinde yayılmasını engellemek için önlemlerin alındığı belirtildi.
Virüsün bulaştığı kişilerin basketbolcu olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : basketbol, İtalya, Spor

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