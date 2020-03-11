VL Pesaro Basketbol Takımı'nın 2 üyesinde koronavirüs çıktı
İtalya basketbol takımlarından VL Pesaro'da iki takım üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
11.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:26
İtalya basketbol takımlarından VL Pesaro'da iki takım üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, virüsün takım içinde yayılmasını engellemek için önlemlerin alındığı belirtildi.
Virüsün bulaştığı kişilerin basketbolcu olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, virüsün takım içinde yayılmasını engellemek için önlemlerin alındığı belirtildi.
Virüsün bulaştığı kişilerin basketbolcu olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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Kaynak: AA
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