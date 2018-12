Vl13ek Varsak - Lara Hattı Sefere Başladı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:48



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Varsak-Lara yönünde özellikle sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha hızlı hale getirmek için VL13EK Ekspres hattını devreye soktu.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla ulaşım ağına yeni hatlar eklemeyi sürdürüyor. Kent içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, duraklarda bekleme süresini kısaltmak için toplu ulaşım yeni hatlarla güçlendiriliyor.Yoğunluğu çözecekVarsak- Lara yönünde sabah saatlerinde yolcu kapasitesinin fazla olması nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hareket geçen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak üzere VL13EK Ekspres hattını devreye soktu. VL13EK Ekspres hat ile Varsak Altıayak Depolama'dan kalkan araçlar, Kepez Belediyesi, Mevlana ve Güzeloba mahallesi arasında ulaşımı sağlayacak. VL13EK Ekpres hat, hafta içi her gün (07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20) saatlerinde kalkış yapacak.Varsak - Otogar hattı devredeBüyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın bir diğer hayata geçirdiği hat ise VK19. Varsak- Fevzi Çakmak ve Dokuma bölgesinin Gülveren, Ahatlı, Kültür, Diş Hastanesi, Sanayi ve Otogar bağlantısını sağlamak üzere VK19 hattı oluşturuldu. Hafta içi her gün ulaşım sağlayacak VK19 hattı ise her 30 dakikada bir hizmet verecek. - ANTALYA