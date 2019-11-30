Haberler » Spor » İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak - Spor

İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak

A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkovic, "Türklerle oynamak keyifli olacak. Aynı zamanda da çok zor olacak. Ama kazanma şansımız var" dedi.

30.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:44

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden 'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'nin takımını gençleştirdiğini söyleyen Petkovic, "Türkiye ile aynı grupta yer aldığımız için mutluyum. Takımı değiştirdiler ve iyi oynamaya başladılar. Türklerle oynamak keyifli olacak. Aynı zamanda da çok zor olacak. Ama kazanma şansımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İsviçre, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:20 EURO 2020 kura çekiminin ardından
23:17 Erdoğan ile telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi
23:16 Nihat Özdemir: "Bu grubu çok istemiştim"
23:14 Şenol Güneş: Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz
23:12 EURO 2020 kura çekiminin ardından
22:57 Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki
22:43 Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?
22:14 İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak
21:31 Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:22:43