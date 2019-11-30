İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin takımını gençleştirdiğini söyleyen Petkovic, "Türkiye ile aynı grupta yer aldığımız için mutluyum. Takımı değiştirdiler ve iyi oynamaya başladılar. Türklerle oynamak keyifli olacak. Aynı zamanda da çok zor olacak. Ama kazanma şansımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.