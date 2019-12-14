Vladimir Putin: 20 fotoğrafla 20 yıl

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki hafta sonra, göreve başlamasının 20. yılını kutlayacak. 20 yıldır devlet başkanı ve başbakan olarak Rusya'yı yöneten Putin, çok sayıda jeopolitik krizi atlatmayı başardı.

Eski bir KGB ajanı olan Putin 31 Aralık 1999'da göreve başladığında ABD'yi Bill Clinton, Türkiye'yi ise o yıl başbakanlığı Mesut Yılmaz'dan devralan Bülent Ecevit yönetiyordu.

O tarihten bu yana 3 ABD başkanı, 4 Türkiye başbakanı ve 5 İngiltere Başbakanı değişti.

Küresel çatışmalardan yerel skandallara, spor başarılarından propaganda görsellerine, Rusya liderinin son 20 yıldaki fotoğraflarına tekrar bakıyoruz.

Eski KGB ajanı, Rusya Ekim 1999'da İkinci Çeçenistan Savaşı'nı başlattığında başbakandı.

İktidardaki ilk yılları, ülkenin güneyindeki bu bölgedeki çatışmalarla şekillendi.

Rusya ordusu Çeçen başkenti Grozni'yi kuşattı. BM 2003 yılında kenti "en fazla yıkıma uğramış şehir" olarak tanımladı.

Rusya yıllar boyunca Çeçen militanların saldırılarına maruz kalmıştı. 2004'teki bir okul saldırısında çoğu çocuk 330 kişi hayatını kaybetmişti.

Putin Çeçenistan'daki savaş birliklerinin görevini sonlandırdığında sene 2009'du.

Putin Mart 2000'deki devlet başkanlığı seçimini de kazandı.

Birkaç ay içinde kendisini bir halkla ilişkiler krizinin ortasında buldu.

Kursk denizaltısı batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kursk Ağustos 2000'de battığında Rus yetkililerin mürettebat ailelerine haber vermesi günler sürdü. Putin de başta Karadeniz'deki tatilini yarıda kesmedi.

Putin iktidardaki ilk 10 yılında Batı ülkelerinin dış politikalarını eleştirse de Batılı liderlerle iyi ilişkilere sahipti.

Rusya 2006'da ilk defa G8 zirvesine ev sahipliği yaptı

Rus kanunlarına göre bir devlet başkanı üst üste en fazla iki dönem görevde kalabiliyor. Bu yüzden Putin 2008'de dört yıllığına başbakan oldu.

Yerine geçen Dmitri Medvedev, pek çok kişi tarafından Putin'in kuklası olarak görüldü.

Gürcistan 2008'de ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde kontrolü ele geçirmek için ordusunu bölgeye gönderdiğinde Rusya Gürcistan'ı işgal etti.

Ağustos ayındaki kısa süreli savaş Batı ülkelerini alarma geçirdi.

Fakat Putin'in Batı'yla ilişkilerini daha da kötüleştiren hamle, 2014'te Ukrayna'ya askerlerini göndermesiydi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı AB ve ABD'nin yaptırımlarına yol açtı, ülkenin G8 üyeliği donduruldu.

Suriye'deki çatışmaların dördüncü yılında Rusya, müttefiki olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için çatışmaya dahil oldu. Putin'in Rus savaş uçaklarını ve zırhlı araçlarını bölgede görevlendirmesi sahadaki dengeleri değiştirdi.

2016'da ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ABD istihbarat teşkilatları Rusya'nın ABD başkanlık seçimine etki ettiğini tespit etti

2018'de ise İngiltere'nin Salisbury kentinde eski bir Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından İngiltere Rusya'yı suçladı.

Putin'in Türkiye'yle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisi iniş çıkışlı oldu.

İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından son yıllardaki en gergin noktasına ulaştıktan sonra, Türkiye'nin özür dilemesiyle düzelmeye başladı.

Bugün Putin ve Erdoğan Suriye'de işbirliği yapıyor, Rusya Türkiye'ye S-400 ve nükleer santral satıyor.

Putin iktidarda kaldığı süre boyunca hem ülkesinin hem de kendi imajına önem verdi.

Yayınladığı fotoğraflarla güçlü erkek imajını pekiştirdi.

Putin 2014'te Kış Olimpiyatları'nın, 2018'de de Dünya Kupası'nın Rusya'da düzenlenmesini sağlayarak ülkesinin spordaki profilini yükseltmeye çalıştı.

Soçi'deki Kış Olimpiyatları Rusya için başarılıydı fakat ardından ortaya çıkan doping skandalının etkileri hala hissediliyor.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu geçen hafta Rusya'yı dört yıl boyunca uluslararası büyük turnuvalardan men etti.

2015'te Rusya'nın devlet destekli bir doping programı yürüttüğü tespit edilmiş ve bu nedenle men cezası verilmişti.

Bu yıl ise Ocak ayındaki laboratuvar sonuçlarının üzerinde oynandığı tespit edildi.

Rusya'nın 2018'deki Dünya Kupası uluslararası bir başarı olarak görülse de bu doping cezası nedeniyle 2022'deki Katar Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Yasak, "büyük turnuva" sınıfında yer almadığı için Avrupa Kupası'nı kapsamıyor.

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