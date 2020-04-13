Vladimir Putin’den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'da ağır koronavirüs vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini vurguladı.

"AĞIR VAKALAR GİDEREK ARTIYOR"

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda yetkililerden kısa ve uzun vadeli tahminlere ilişkin günlük rapor sunmalarını isteyen Putin, "Önümüzdeki haftalar birçok açıdan belirleyici olacak. Bu nedenle ülke geneline ve bölgelere ilişkin bilgiler, raporlar almak istiyorum. Özellikle de riskin yüksek olduğu bölgelere ilişkin" diye konuştu.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısındaki artış sürüyor. Ülkede dünden bu yana 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı, 18 bin 328'e yükseldi. Dünden bu yana 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 148'e yükseldi.