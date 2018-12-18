Geçtiğimiz cuma günü #YerliMalıHaftası
sebebi ile ekipçe Türk Lezzet Müzesi'ni gezmeye gittik. Kebaptan künefeye, mantıdan içli köfteye, etli ekmekten baklavaya memleketimizin binbir çeşit lezzetinin bir arada bulunduğu çok güzel bir mekan olmuş. Türkiye
'nin Ödeme Yöntemi TROY Yerli Malı
Haftası dolayısı ile müzedeki bir çok restoranda normal fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına özel menüler hazırlamış. Biz de hem bu fırsattan yararlanalım hem de yerel lezzetlerimize yerel markalarımıza katkıda bulunalım istedik ve ekipçe sizler için bir kaç menüyü denedik. Bizce ilk fırsatta muhakkak gidip görün, fikir edinmek isteyenler ve fırsatı olmayıp merak edenler için de videosu emrinize amade.
Yerli Malı
Kaynak: Youtube