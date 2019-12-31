VM Medical Park Bursa 14. yıla sağlıkla 'merhaba' dedi

VM Medical Park Bursa Hastanesi hem 14. yılını hem de 2020'yi kutladı. Genel Müdür Metin Arslan, güçlerine güç katarak yollarına devam ettiklerini söyledi.



14 yıl önce 'Herkes için sağlık' sloganıyla kapılarını açan VM Medical Park Bursa Hastanesi, yeni yıla hekimler, yöneticiler ve çalışanlarıyla birlikte girdi. Fuaye alanında düzenlenen kutlamada pasta kesildi. 2020 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, "2019'u çok başarılı bir şekilde geride bıraktık. Yeni yıla 'merhaba' derken Bursa'da 14. yılımıza girmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Güney Marmara'nın sağlık üssü konumundaki hastanemizde dile kolay 13 yıl geride kaldı. İlk günden itibaren kat ettiğimiz başarı dolu yolculuğun yeni durağı olan 2020'de de kıymetli misafirlerimizin teveccühüne layık olmayı sürdüreceğiz. Gücüne güç katan hekim kadromuz ve tüm çalışanlarımızla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere odaklanmış olarak yolumuza devam ediyoruz. İnteraktif katılımlı canlı cerrahi etkinliklerimiz, bilimsel hekim toplantılarımız ve sosyal sorumluluk çalışmalarımız önümüzdeki yıl da sürecek. Ülkemizin her alanda olduğu gibi sağlıktaki ciddi dönüşümüne kayıtsız kalmayacak ve sağlığa değer katan anlayışla halkımızın hizmetinde olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA