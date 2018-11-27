Vm Medıcal Park Bursa, Onko-Day İle El Ele Verdi

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin girişinde, gönüllülük esasına dayalı faaliyet gösteren ONKO-DAY'ın, kanser tedavisiyle iyileşen hastaların atölyelerinde yaptıkları ve geliri kanser hastaları için kullanılacak hediyelik eşyalara yer verdiği satış standı yoğun ilgi gördü. İki gün için kurulan stantta kanserle savaşan hastaların ortaya çıkardığı el emeği göz nuru ürünler, beğeniye sunuldu.

GELİRİ KANSER HASTALARINA…

Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan ONKO-DAY Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen, "VM Medical Park Bursa Hastanesi ile işbirliğinde olduğumuz için çok mutluyuz. Burada hem kanser tedavisi olan hastalarımıza ulaşmak, hem de diğer dernek çalışmalarımızı tanıtmak amacındayız. Bursa'da 12 ev kapasiteli bir hasta konukeviyle hastalarımıza hizmet ediyoruz. Hastanede sergilediğimiz ürünler de rehabilitasyon çalışmasıdır. 2000 yılından beri faaliyeti süren atölyemizde sağlıklı gönüllüler, hastalar, hasta yakınları hep birlikte üretim yapmaktayız. Dolayısıyla bu ürünler, derneğin ve hasta konukevinin ayakta kalmasına vesile oluyor. O yüzden VM Medical Park Bursa'nın ev sahipliğine teşekkür ediyoruz. İnşallah giderek daha farklı çalışmalarla da bu işbirliğimizi yürütmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. VM Medical Park Hastanesi çalışanları, hastalar ve yakınları da standa yoğun ilgi gösterdi.