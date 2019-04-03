Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu Geç Kayıt İmkânı 5-6 Nisan'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 7 Nisan Pazar günü 14. kez koşulacak. Yaklaşık 100 ülkeden 10 bin sporcunun katılması beklenen yarışta henüz kayıt olmayan sporcular geç kayıt imkânından faydalanabilecek. 5-6 Nisan tarihlerinde Forum İstanbul AVM'de kurulacak Spor İstanbul stantlarından kayıtlı sporcular yarış kitlerini teslim alırken, henüz kayıt yaptırmayan koşucular da geç kayıt imkânı ile bu eşsiz deneyime ortak olabilecek.

21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda düzenlenecek yarış için son hazırlıklar Forum İstanbul AVM'de kurulacak Expo alanı ile tamamlanacak. 10.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek stantlarda kayıtlı sporcular yarış kitlerini teslim alırken, geç kayıt yaptırmak isteyen koşucular da alanda yer alacak bir Sivil Toplum Kuruluşu'na 50 TL bağış yaparak ve 100 TL kayıt ücreti ödeyerek yarı maratona katılabilecekler. Spor ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren etkinlikte yer alacak STK'lar bu yıl Yeşilay, Kızılay, Türk Kanser Derneği ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olacak. Geç kayıtlar 1.500 kişi kontenjanı ile sınırlı tutulacak.

Rekortmenler İstanbul'da

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda binlerce sporcu rekortmen atletler ile parkura çıkacak. Tüm zamanların en hızlı ikinci yarı maratoncu kadın atleti Netsanet Gudeta, Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkur rekortmeni, aynı zamanda dünyanın tüm zamanlarda en hızlı üçüncü kadın maratoncusu olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, yine Vodafone İstanbul Yarı Maratonu erkekler parkur rekortmeni olan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'yi 1 saatin altında yarı maraton koşulan ülkeler listesine sokan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn gibi isimler, yarı maraton heyecanı için 7 Nisan'da İstanbul'da olacaklar.

Altın Kategori'de koşulacak

2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da Altın Kategori'de koşulacak.

Kaynak: Bültenler