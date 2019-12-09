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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 5 Nisan 2020 Pazar günü 15. kez koşulacak. 75 ülkeden 10 bin sporcunun katılması beklenen yarışlar için erken kayıt avantajı başladı.

09.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:26Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 15'nci kez start almaya hazırlanıyor. 2017 Kategori'ye yılında World Athletics tarafından 'Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 "Yarı Maraton" listesine giren yarış için kayıtlar başladı. Geçtiğimiz yıl 66 ülkeden 5 bin 968 çipli koşucunun yer aldığı etkinlikte bu yıl 10 bin sporcunun yer alması bekleniyor.

İki parkurda koşulacak

Yenikapı'dan başlayacak koşu, 21 kilometrelik yarı maraton parkurunun yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak adına kendini denemek isteyen koşucular için 10 kilometrelik parkurda yarışma imkanı da sağlayacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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