Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

11 Kasım 2018 Pazar 11:43



11 Kasım 2018 Pazar 11:43

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda pankart açan gençler, arkadaşlarının doğum günü kutladı. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran genç, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını yedi.Renkli görüntülerin yaşandığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda arkadaşlarına sürpriz doğum günü yapmak isteyen gençler bir araya geldi. Üzerinde "Bugün Mert'in doğum günü" yazılı pankart açan gençler, arkadaşlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmesiyle birlikte hep birlikte kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran Mert ise arkadaşlarına sarılarak teşekkür etti. Gençler daha sonra doğum günü pastası kesti. Kutlama renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL