Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda doğumgünü kutlaması

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nunda doğumgünü kutlaması15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde doğumgünü sürprizi
İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda pankart açan gençler arkadaşlarının doğumgünü kutladı. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran genç, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını yedi. Renkli görüntülerin yaşandığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda arkadaşlarına sürpriz doğum günü yapmak isteyen gençler bir araya geldi. Üzerinde " Bugün Mert'in doğum günü" yazılı pankartı açan gençler, arkadaşlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmesiyle birlikte hep birlikte kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran Mert ise arkadaşlarına sarılarak teşekkür etti. Gençler daha sonra doğum günü pastası kesti. Kutlama renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 11:38