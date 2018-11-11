Vodafone 40. İstanbul Maratonu Renkli Anlara Sahne Oldu (Havadan Görüntü)

11 Kasım 2018 Pazar 12:48



11 Kasım 2018 Pazar 12:48

Haber - Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Ali AKSOYER / İSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton", 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.Halk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu güzel günde dünyanın en güzel şehri İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşacağız, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. Sporun sağlık ve geleceğin daha rahat yaşaması olduğunu ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, katılan herkese teşekkür ederek sağlıklı yarınlar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İBB Başkanı Uysal'a teşekkür ederek, "Kardeşlik için, beraberlik için Asya'dan Avrupa'ya koştuğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, kostümleri ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı. Sağlıklı yaşama dikkat çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, halk koşusuna katılan 87 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ali Borç Bitiren gençlere tavsiyelerde bulundu.