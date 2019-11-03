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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na Bağcılarlı atletler damga vurdu

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bu yıl da yine Bağcılarlı engelli atletler damgasını vurdu.

03.11.2019 16:55Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na Bağcılarlı atletler damga vurdu
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bu yıl da yine Bağcılarlı engelli atletler damgasını vurdu. Yarışmada erkekler kategorisinde ilk 3'ü Bağcılarlı atletler paylaşırken, kadınlarda da Nurşah Usta ipi birinci göğüsledi.
Bu yıl 41'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda yarışan Bağcılarlı engelli atletler yine ipi en önde göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren yarış çekişmeye sahne oldu. Maratondaki parkurda iyi bir performans sergileyen Bağcılarlı atletler, bu yıl da yine ipi en önde göğüslemeyi başardılar. 41 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, Birol Kamar, Ali Alu ve Muhammed Safa Bakan ilk sırayı paylaştılar. Yine kadınlarda ise Nurşah Usta yarışı birinci tamamladı.
"SPORCULARIMIZLA GURURLANIYORUZ"
Yarışmacıları başarılarından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu yıl da yine göğsümüzü kabarttılar. Diğer kadın milli sporcularımız bildiğiniz gibi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bu yüzden bu yılki yarışa katılamadılar. Ancak, maratonda yer alan Zeynep kızımız rakiplerini geride bırakarak 1'inciliğe ulaştı. Tüm engelli sporcularımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. Atletizm, basketbol gibi bir çok alanda engelli sporcuların büyük başarılar kazandığını hatırlatan Çağırıcı, "Onlara desteğimiz her zaman devam edecek. İnşallah, Dünya Şampiyonası ile Tokyo Olimpiyatları'ndan da madalya ile dönecekler" dedi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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