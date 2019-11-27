Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

3 Kasım'da koşulan dünyanın iki tıka arasındaki tek etkinliğinde rekor bağışa ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu, Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olarak anılıyor. "İstanbul Senin, Durma Koş" temasıyla 3 Kasım Pazar günü koşulan maratonda parkur rekorundan sonra bağış rekoru da kırıldı. Sosyal sorumluluk partneri Adım Adım'ın desteği ile 86 Sivil Toplum Kuruluşu projede aktif olarak görev aldı.

Türkiye topraklarında en iyi derecenin elde edildiği koşuda, kurumlar ve bireyler de bağış toplamakta yarıştı. Sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl 13 milyon 861 bin 497 TL olan toplam bağış miktarı yüzde 49'luk bir artış ile bu yıl 20 milyon 670 324 TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

Adım Adım verilerine göre 14 bin 643 kişi, yarışa katılanların yarısından fazlası bir amaç için iyilik peşinde koştu. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda STK'lar tarafından açıklanan verilere göre yapılan bağışlar sayesinde hasta, engelli, yardıma muhtaç, korunma altına alınan hayvanlar vb. olmak üzere 25 binin üzerinde canlının hayatına etki edilmiş oldu.

EN BÜYÜK BAĞIŞ EĞİTİME

STK'ların kampanya yürüttüğü maratonun en büyük katkısı ise eğitime oldu. Eğitim için koşan Darüşşafaka Cemiyeti koşucuları 2.1 milyon TL bağış toplanmasına katkı sağladı. Türk Eğitim Vakfı koşucuları 1.3 milyon TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) da 1.2 milyon TL bağış topladı.

PARKUR REKORU KIRILMIŞTI

Vodafone İstanbul Maratonu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlenen 41. yarışı, yeni bir rekora sahne olmuştu. Yarışa tavşan atlet olarak başlayan Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2:09:44'lük derecesi ile parkur rekoru kırarak, bugüne kadar Türkiye topraklarında koşan en hızlı atlet oldu. Kadınlar kategorisinde bitiş çizgisini ilk gören isim ise 2:23:40'lık derecesi ile Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu oldu.