Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda Şampİyonlar sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 Kasım Pazar günü yılın en büyük spor etkinliğine 41. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koşu, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda binlerce çipli sporcunun yanı sıra, yüz bini aşan İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya doğru koşacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında "Altın Kategori" unvanına layık görülen maratonda bu sene erkeklerde son dört yılın şampiyonları bir araya gelecek. Etkinlik, 2015 yılı şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat, 2017 yılında ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai arasındaki kıyasıya mücadeleye sahne olacak.

Maraton 3 ana kategoride düzenlenecek. 42,195 km'lik maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Ataköy'den dönüp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde tamamlanacak. Yine köprüden başlayacak 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde, 8 km'lik halk koşusu ise Vodafone Park önünde son bulacak.

KARİYERLERİ BAŞARILARLA DOLU

2015 yılında Vodafone İstanbul Maratonu'nu kazanan Elias Kemboi Chelimo, 15 yıllık kariyerinde 35 kez maraton parkuruna çıktı. Kenyalı atlet, toplam sekiz maratonu 2 saat 10 dakikanın altında tamamlarken, üçüncülüğü elde ettiği 2010 Frankfurt Maratonu'nda 2:07:04'lük en iyi derecesini gerçekleştirdi. 35 yaşındaki deneyimli atlet, bu yıl Şubat ayında katıldığı Hong Kong Maratonu'nda 2:11:41 ile altıncı sırada yer aldı.

2016 yılı şampiyonu Kenyalı atlet Evans Kiplagat, Vodafone İstanbul Maratonu'nda farklı yıllarda iki ayrı ülke adına yarıştı. İlk kez 2012 yılında İstanbul parkuruyla tanışan atlet, yarışı üçüncü sırada tamamladı. 2015'te İstanbul'a dönen ve ikinciliği elde eden Kiplagat, ertesi yıl bu kez vatandaşlığına geçtiği Azerbaycan'ın formasıyla yarışın galibi oldu. 2014 Seul Maratonu'nda 2:07:46'lık en hızlı derecesine imza atan 31 yaşındaki atlet, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Riga Maratonu'nda 2:13:57 ile dördüncü oldu.

ABRAHAM KIPROTICH 2 KEZ KAZANDI

2017 yılında Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2012 yılında Düsseldorf'ta 2:08:35 gibi hızlı bir derece gerçekleştirerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kenya asıllı atlet, 2013'te de Deagu'de 2:08:33 koşarak, ilk uluslararası galibiyetini elde etti. Aynı yıl İstanbul Maratonu'na katılan ve varış çizgisini ilk sırada geçen Kiprotich, verdiği numune pozitif çıkınca doping cezası aldı ve şampiyonluğu iptal edildi. Doktoruna dava açan ve dört yıllık cezasını doldurduktan sonra ilk kez tekrar İstanbul'da parkura çıkan Fransız atlet, 2:11:22'lik derecesiyle yarışı kazanmayı bildi. Geçtiğimiz yıl unvanını korumak için bir kez daha İstanbul'a dönen Kiprotich, 2:10:55 koşmasına karşın üçüncülükle yetindi. 36 yaşındaki atlet, 2018'de Lagos'ta katıldığı maratonunda da ipi göğüsleyen sporcu oldu.

2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai, son üç yıldır katıldığı tüm maratonlarda kürsüde yer aldı. 2016'da Linz'de üçüncü ve Cannes'da ikinci olan Kenyalı atlet, 2017'de Varşova Maratonu'nu kazandı ve Buenos Aires'te ikinciliği elde etti. Geçen yıl İstanbul'da 2:09:57'lik parkur rekoruyla ilk sırayı alırken ilk kez 2 saat 10 dakikanın altında koşmayı başaran Kimutai, bu yıl Nisan'da Çin'in Donying kentinde derecesini 2:09:23'e geliştirerek birinciliği elde etti.