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Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife

Vodafone, faturalı kullanıcıları için yeni bir tarife geliştirdi.

10.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:49Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife
Vodafone, faturalı kullanıcıları için yeni bir tarife geliştirdi. Ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu Tarife'ye geçenler, tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i ihtiyaçlarına göre uygulama üzerinden kolayca değiştirebiliyor.

Vodafone, faturalı kullanıcıları için yeni bir tarife geliştirdiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; şirketin ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkanı sunuyor.

Engin Aksoy: "Müşterilerimize özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz"

Süper Uyumlu Tarife'nin içerik değiştirme özelliğiyle müşterilerine telekom sektöründe alışık olmadıkları özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduklarını belirten Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Şirket olarak, dijital müşteri deneyimini merkeze aldığımız ürün ve servislerle abonelerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mevcut Uyumlu Tarifeler portföyümüz altında konumlandırdığımız yeni Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk. Süper Uyumlu Tarife'ye geçen müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Süper Uyumlu Tarife, kullanmadığı içeriklerin ziyan olduğunu, ihtiyacı olan içeriklerin ise yetmediğini düşünen müşterilerimiz için tarifelerini tercihlerine göre ayarlama imkanı sunuyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Şirket olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

İhtiyaca göre ayarlanabilen tarife

Tarife kapsamında müşteriler; dilerse, kullanmadıkları SMS'leri azaltabiliyor; internet, dakika içeriklerinden ihtiyaç duydukları alternatifleri seçebiliyor. Seçilen yeni içeriklere göre Süper Uyumlu Tarife'nin fiyatı da güncelleniyor. Müşteriler, yeni tarife fiyatını onayladıktan sonra güncel tarifeyi kullanmaya başlayabiliyor. Süper Uyumlu Tarife'nin içeriği her fatura döneminde sadece bir kez değiştirilebiliyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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