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Vodafone'dan istegelsin ile koronavirüse karşı işbirliği

Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir kampanya başlattı.

25.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:36
Vodafone'dan istegelsin ile koronavirüse karşı işbirliği
Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir kampanya başlattı. Vodafone'lular, Türkiye 'nin önde gelen online marketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak.

Vodafone'un alanında lider markalarla kampanyalar yaparak özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışveriş yapmak durumunda kalan müşterilere pek çok kolaylık sunulacak. Yapılan bilgilendirmede; Vodafone'lular, Türkiye'nin önde gelen online marketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'ndan kampanya kodu alarak ödeme sayfasında belirtilen alana girmek yeterli olacak. İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde hizmet veren istegelsin, müşterilerine 7 bini aşkın ürün çeşidi sunuyor.

Engin Aksoy: "Müşterilerimize evden alışverişte kolaylık sağlıyoruz"

Koronavirüs salgınının dijitalleşmenin sunduğu fırsatları bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlük temel ihtiyaçların karşılanmasında online kanallar önemli rol oynuyor. Bir teknoloji iletişim şirketi olarak biz de dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda piyasada bulunamayacak avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Halihazırda 9 kategoride hizmet verdiğimiz bu platformu kullanan müşterilerimiz, Türkiye'nin önde gelen online süpermarketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor. Dijital hayatın kolaylıklarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'na bekliyoruz."

Sedat Yıldırım: "Kullanıcılarımızın sağlığı bizler için önemli"

istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım ise şöyle konuştu: "istegelsin, 7 binden fazla ürün seçeneği sunan bir online süpermarket. Taze meyve sebzeden, ete bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyedeyiz. Hijyenik ve kolay alışveriş hizmeti sunuyoruz. istegelsin olarak müşterilerimizin böyle dönemlerde tüm ihtiyaçlarını evden çıkmadan karşılayabilmeleri için çalışıyoruz. Yaşı büyük olan, kronik hastalıkları bulunan, hamile olan kişilerin ve bu kişilerle ortak yaşam alanı paylaşanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı buluyoruz. Bu yüzden risk grubundaki kişilere ve onlarla aynı evde yaşayanlara ücretsiz teslimat yapıyoruz. Teslimatlarımızı hijyen mesafesinde yapıyor, ekiplerimizin maske takmasını sağlıyoruz. Dağıtım merkezlerimizi ve araçlarımızı düzenli dezenfekte ediyoruz. Vodafone ile de gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında yine müşterilerimize faydalı olmak önceliğimiz. Hizmete her koşulda devam etmeyi hedefliyoruz, bugünleri birlikte aşacağız." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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