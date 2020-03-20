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Vodafone'dan tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrısı

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık kampanyasıyla destek veriyor.

20.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:45
Vodafone'dan tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrısı
Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık kampanyasıyla destek veriyor. Vodafone, tüm müşterilerine akıllı telefonları üzerinden 'Evde Kal Türkiye' çağrısı yapıyor.

Vodafone, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özel bir kampanya başlattı. Buna göre, bugünden (19 Mart) itibaren tüm Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirli bir süre 'vodafone TR' ibaresi yerine '#EvdeKal TR' hashtag'i yer alacak.

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Koronavirüs salgınına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınıyor. Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçtik. Her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarına '#EvdeKal TR' ibaresini yerleştirdik. Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu süreçte milletimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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