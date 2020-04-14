Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vodafone'dan ücretsiz SIM kart teslimatı

SIM kartını kaybeden ya da arızalanan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapılıyor.

14.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:14
Vodafone'dan ücretsiz SIM kart teslimatı
SIM kartını kaybeden ya da arızalanan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapılıyor.

Türkiye 'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre belirtilen kriterlere uyan faturalı ve faturasız bireysel müşterilerin SIM kart değişiklik taleplerini Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetlerine iletmeleri yeterli oluyor. Yeni SIM kart, müşterinin belirttiği adrese kargoyla ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bugüne kadar 100'ü aşkın müşterisine ücretsiz SIM kart teslimatı gerçekleştirdi.

"Bu zor günlerde de müşterilerimizin yanındayız"

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu zor günlerde de müşterilerimizin yanındayız. Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak Ekonomi
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Ekonomi ››Vodafone'dan ücretsiz SIM kart teslimatı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:25: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi 14:24: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 14:24: Kilis'te 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı - Ekonomi 14:24: Bakan Varank: "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan... - Ekonomi 14:24: Kovid-19'a karşı ikinci balık tüketim kampanyası yarın başlıyor - Ekonomi 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin