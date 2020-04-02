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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Online oynanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan'da tekrar başlıyor.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:44
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Online oynanacak
Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan'da tekrar başlıyor. Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da tekrar başlıyor. Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak ve internetinden yemeyecek.

Toplum olarak zor günlerden geçtiğimize dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu zor günlerde toplumun her kesiminin olduğu gibi gençlerimizin de yanındayız. Espor, gençler için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı. 3 yıldır destek verdiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin kısa bir aradan sonra tekrar gençlerimizle buluşacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçlarını Vodafone TV'den de canlı yayınlayacağız. Bu yayınlar, müşterilerimizin internetinden yemeyecek. Diğer yandan, Gamer Paketlerimiz ile de gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz."

Evlerden oynanacak

İlk kez online oynanacak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde oyuncular evlerinden lobiye bağlanacak. Sağlık önlemleri kapsamında takım evlerine hakem gönderilmeyecek. Rekabet bütünlüğünü korumak için bir dizi tedbir de alındı. Elde olmayan dış etkenlerden ötürü maça ara verilmesi durumunda, maça sonradan devam edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Diğer yandan, Akademi Ligi maçları 2 Nisan'dan itibaren online olarak oynanmaya devam edecek. Maçların özetleri birkaç saat gecikmeyle LoleSport YouTube kanalına yüklenecek. Kış Mevsimi Finali'nin hangi şartlar altında gerçekleşeceği ise daha sonra duyurulacak.

Twitch ve Twitch Bit de eklendi

Vodafone FreeZone'un sunduğu Gamer Paketleri ile gençler, YouTube, Twitch, Discord gibi içerikleri ve mobil oyunları sınırsız internetle kullanabiliyor. Gamer Paket kullanıcıları ayrıca, her ay Twitch Bit ve oyun paralarına ücretsiz sahip olabiliyor; düzenlenen yarışmalarla, yurtdışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Haftalık ve aylık seçenekler halinde sunulan Gamer Paketleri'ni artık 26 yaş ve üstü kişiler de satın alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Online oynanacak - Ekonomi

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