Vodafone, global şebeke hizmetlerinde ikinci kez dünya lideri seçildi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, ikinci kez Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçildi. Toplam 20 firmanın değerlendirildiği araştırmada Vodafone, 'mevcut vizyonunu layıkıyla yerine getiren' ve 'kendini gelecek için doğru konumlandıran' şirket olarak tanımlandı.Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2020 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçildi. Gartner, Magic Quadrant Liderlerini "mevcut vizyonlarını layıkıyla yerine getiren ve kendini gelecek için doğru konumlandıran şirketler" olarak tanımlıyor. Vodafone, her iki eksende de önceki yıla göre gelişme kaydettiği belirtildi.Vodafone'un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi: "Gartner'ın Vodafone'u bir kez daha Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri olarak seçmesinden mutluluk duyuyoruz. Vodafone, geçtiğimiz yıl boyunca, bölgedeki en büyük yeni nesil şebeke olmak için SD-WAN dahil sabit ağ hizmetlerini geliştirmeye devam etti. Grubumuz, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya Pasifik'teki müşterilerin dijital hedeflerinde başarıyla ulaşmaları için çalışıyor. Vodafone'un yüksek performanslı şebekeleri her zamankinden daha fazla şirket ve sektör lideri tarafından kullanılıyor. Vodafone, böylece müşterileriyle birlikte büyüyor."20 firma değerlendirildiGartner, bu yılki Magic Quadrant için küresel ağ hizmetleri pazarında hizmet veren ve 'dünya çapında kapsama alanına sahip sabit kurumsal şebeke hizmeti sağlayıcıları' olarak nitelendirdiği 20 firmayı değerlendirdi. Araştırmada, SD-WAN hizmetleri, İsteğe Bağlı Şebeke hizmetleri, Şebeke Fonksiyonları Sanallaştırma (NFV) hizmetleri ve Sanal Müşteri Teçhizatı'nın (vCPE) dahil edildiği yeni küresel şebeke hizmetlerinin yanı sıra WAN taşıma hizmetleri, taşıyıcı tabanlı bulut ara bağlantısı ve yönetilen WAN hizmetleri dahil mevcut küresel şebeke hizmetleri incelendi.SD-WAN hizmetlerini iyileştiriyorBağlantıda olmak, şirketlerin şebekelerini akıllı hale getirmesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Vodafone, müşterileri için uçtan uca entegre dijital deneyim sunma yaklaşımı kapsamında self servis ve otomasyon yeteneklerindeki gelişmelerle üretici ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Ayrıca, güvenlik, vCPE ve NFV ürünleri için daha fazla sayıda tedarikçiyle çalışma ve bu hizmetlerin kapsamının genişlemesi dahil olmak üzere, yönetilen SD-WAN hizmetlerinde iyileştirmeler de yapıyor.18 şehirde bulut, 195 ülkede internetVodafone tüm bölgelerdeki yeni tedarikçiler ve hizmet noktaları ile bulut bağlantı yeteneklerini 18 şehre genişletti. Buna AWS, Azure, IBM ve Oracle ile gerçekleştirilen işbirlikleri de dahil. Vodafone böyle, pazardaki yayılımını daha da artırdı. Vodafone ayrıca, son bir yılda, AWS, Google ve Microsoft gibi şirketlerle birlikte sunduğu doğrudan ve üçüncü taraf erişimle 195 ülkeyi kapsayarak küresel internet yeteneklerini de genişletti. Geçen yıl Avrupa'da Liberty Global varlıklarını satın alan Vodafone, şu anda bölgedeki en büyük yeni nesil şebekeye sahip firma olarak müşterilerine pazar lideri bir şebeke hizmeti sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA