Vodafone İle Beşiktaş Jk arasında: 36 Milyon Tl'lik imza

Beşiktaş JK ile 6 yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, 5 yıldır sürdürdüğü forma göğüs sponsorluğunu 2 yıl daha uzatmak için anlaştı. Anlaşma ilk yıl için 16 milyon TL olarak yapılırken, toplam değeri 36 milyon TL'ye ulaşacak. 1+1 yıl olarak yapılan anlaşma, ilk yılın sonunda tarafların değerlendirmesine bağlı olarak ikinci yıla uzatılacak. Böylece Vodafone, Beşiktaş JK Futbol Takımı ana sponsoru olmaya devam ederken, Beşiktaş JK da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Vodafone'un ismini göğsünde taşımayı sürdürecek. Yapılan anlaşmayla birlikte, Vodafone'un forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 7 yıl için yaklaşık 31,6 milyon dolara ulaşmış olacak. Vodafone Park'ta gerçekleşen imza törenine Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

BEŞİKTAŞ JK YÖNETİM KURULU BAŞKANI FİKRET ORMAN, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Beşiktaş JK olarak birlikte yürüdüğümüz markalarla el ele değer kazanmaya devam ediyoruz. Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. 2013 yılında Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına karşılıklı imza attık ve Vodafone hem dünyanın en teknolojik stadının adında hem de takımımızın göğsünde yer almaya başladı. Bugün forma göğüs sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatmak için bir aradayız. Beşiktaş JK olarak, Vodafone gibi bir dünya devi ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

FORMALAR SATIŞTA

Beşiktaş JK'nın adidas imzasını taşıyan Vodafone logolu yeni formaları, 3 farklı tasarımda, yetişkin erkek, kadın, çocuk ve bebek kategorilerinde satışa sunulacak.