- Vodafone İstanbul
Maratonu karnaval havasında geçecek
İSTANBUL - 'Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganı ile koşulacak 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda katılımcılar parkurlardaki çeşitli etkinliklerle karnaval havasında bir gün geçirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı 'Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganı ile 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Maratonda çeşitli etkinlikler yapılacak ve katılımcılar karnaval havasında bir gün geçirecek. Adidas Türkiye
marka aktivasyon müdürü Aziz Yiğit
Gökalp, marka olarak İstanbul Maratonu için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Özellikle bu yıl 40. yılda koşucuların akıllarında kalacak bir organizasyonlar düşündük. Koşucuları yalnız bırakmayacağımız noktalarda neler yapabiliriz, eğlence, müzik ve destek konusunda neler yapılacağı konusunda düşündük. Odağımız buydu. Her yerde koşuculara ve izleyicilere dokunuyor olacağız" diye konuştu.Koşucular 8. km'de karşılanacakİstanbul'un en büyük koşu topluluğu olarak bütün yarışları 8. km karşılamaya hazırlandıklarını söyleyen Adidas Runner koşu grubu temsilcisi Caner Odabaşoğlu, "Koşamayan üyelerimizden de onlarca kişi onları destekleyecekler. Bu noktada özel bir dj olacak. Üyeler içerisinde içecek ikramımız olacak. Bütün koşucuları Karaköy
'de Galata
Köprüsü'ne girmeden destekliyor olacağız. Parkur oldukça uzun. Parkurun ilerleyen noktalarında Adidas'ın başka etkinlikleri de olacak. Gülhane
Parkı'na tırmanmadan önce bir coşku da olacak. Bunun da herkesin hoşuna gideceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Bu sene ilk kez 4 noktada sesli kilometre taşları olacakParkur Etkinlikler Sorumlusu Levent Soygür ise maratonda koşmaya gelenlere güzel sürprizler olacağını açıkladı. Halk koşusu parkuru üzerinde bando ekiplerinin olacağını açıklayan Soygür, "Bu katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Boğaz Köprüsü
üzerinde ilk defa olacak parkur üstünde koşucuların 4 defa rastlayacağı sesli kilometre taşı olacak. Barbaros'a hemen dönmeden koşucular özelinde önemli bir yere sahip olan yankı köprüsü üzerinde dj olacak. Parkur üzerinde 3 noktada canlı müzik performansları olacak. Her kesime hitap eden gruplar olacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Adidas,İstanbul
08 Kasım 2018 Perşembe 19:08