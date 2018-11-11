- Vodafone İstanbul
Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı
İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 42 km ile tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan Vodafone 40. İstanbul Maratonu Sultanahmet
Meydanı'nda sona erdi. Maratonun ödül töreni de Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. 42 km ile tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı
Muharrem Mehmet Kasapoğlu
, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Mevlüt Uysal
, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu
, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih
Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
, Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, davetliler ve sporcular katıldı.Ödül töreninde ilk olarak tekerlekli sandalye kategorisinde erkekler ve kadınlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Daha sonra 42 km elit atletler kategorisinde erkekler ve kadınlarda birinci olan sporculara ödülleri takdim edildi.Son olarak ise ödül alan tüm sporcular ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
11 Kasım 2018 Pazar 13:42