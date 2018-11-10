Vodafone İstanbul Maratonu Yarın 40'ıncı Kez Koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Sağlık için koş" temasıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu yarın (11 Kasım) koşulacak. Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katılacak. Vodafone İstanbul Maratonu, 40'ıncı yılında erkeklerde son 2 yılın şampiyonlarını bir araya getirecek. Vodafone'un 7'nci kez ismini vereceği maratonda 54 elit atlet birincilik için mücadele ederken, yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Maraton (42,195 km), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde, 10 kilometre koşusu Eminönü'nde ve halk koşusu (8 km) Vodafone Park önünde son bulacak.

DİJİTAL MARATON DENEYİMİ

Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul sınırlarını aşan bir organizasyon haline getirmeyi hedefleyen Vodafone, saglikicinkos.com adresinden erişilebilen özel bir dijital platformla herkese dijital maraton deneyimi yaşatacak. Akıllı telefon kullanıcıları, dijital platform üzerinden maraton koşabilecek. Kullanıcılar, kat ettikleri mesafeyi ve koştukları süreyi Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşarak yakın çevrelerini de Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul dışında koşmaya davet edecek.