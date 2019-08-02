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Vodafone Liberty Global'i 18.4 milyar euroya satın aldı

Telekomünikasyon firması Vodafone, çok uluslu telekominükasyon firması Liberty Global'in Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya'daki operasyonlarını 18.4 milyar euroya satın aldı.

02.08.2019 11:39 Vodafone Liberty Global'i 18.4 milyar euroya satın aldı
Telekomünikasyon firması Vodafone, çok uluslu telekominükasyon firması Liberty Global'in Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya'daki operasyonlarını 18.4 milyar euroya satın aldı.
Vodafone gerçekleştirdiğği satın alma ile kablo ve fiber ağında 54 milyon müşteriye ulaşırken, yeni nesil teknolojilerde 124 milyon aboneye ulaştı.
Vodafone, CEO'su Nick Read, "Liberty'nin Almanya, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEE)'ndeki şirketleri satın alarak Avrupa'da öncü bir şirket olmayı başardık." dedi ve ekledi, "Sadece şirketimizi yeniden şekillendirmedik. Aynı zamanda  bölgede gelecek jenerasyonun en büyük gigabit altyapısına sahip kuruluş haline geldik. Şimdi milyonlarca müşteri için 'dijital topluluğu' yaratabileceğiz"



Liberty Global, Romanya, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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