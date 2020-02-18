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Vodafone Park'ın elektriklerinin kesilmesine, yönetici Efe Bezci engel oldu

Bedaş, elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

18.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:56

Ahmet Nur Çebi'nin, "Elektrik faturalarını ödeyecek paramız yok" sözlerinin nedeni anlaşıldı. Olayın perde arkasında, Stadı'nın ödenmeyen elektrik faturalarının olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta kulübe memurlarını gönderen dağıtıcı şirket, hem kulübün hem de stadın elektriklerini mühürlemek istedi. O sırada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de kulüpte bulunduğu ve memurların kesim yapmasına engel olduğu bildirildi.

YÖNETİCİ KEFİL OLDU, SKANDALI ÖNLEDİ

Daha sonra paranın bir bölümü ödendi. Genç yöneticilerden Bezci de şirketin alacaklarına kefil olup, ödemeleri üstlenerek büyük bir skandal yaşanmasını engelledi.

Bu olaydan sonra çok canı sıkılan Başkan Çebi'nin cumartesi günü divan kurulu toplantısında konuyu gündeme getirdiği anlaşıldı. Başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere Beşiktaşlı yöneticilerin şu ana kadar yaşanan nakit sıkışıklığını ceplerinden yaptıkları ödemelerle kapatmaya çalıştıkları biliniyor.

(Star)

Vodafone Park'ın elektriklerinin kesilmesine, yönetici Efe Bezci engel oldu

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, EFE, Spor


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BJJ:bu hiç iyi değil gelecek çok karanlık
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