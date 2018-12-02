Vodafone Park'ta Galatasaray'a Lokomotiv Moskova Göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'a flaş bir göndermede bulundu. Beşiktaş'ın mabedine çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'a karşı 'Çuf Çuf' şarkısı çalındı.

Lokomotiv'i andıran 'Çuf Çuf' şarkısının ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Beşiktaş'a büyük tepki gösterdi.

GALATASARAY LOKOMOTIV'E YENİLMİŞTİ

Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Grubun son haftasında Portekiz temsilcisi Porto'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak. Galatasaray, Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması halinde Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek.

(Fanatik)