10 Mart 2019, 21:06
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Vodafone Park'ta Gol Anonsları Serap Öztürk'ten

Vodafone Park

Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.

Beşiktaş- Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park'taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic'i anons etti. - İSTANBUL Konyaspor, Beşiktaş, Spor
Kaynak: İHA


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