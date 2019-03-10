Vodafone Park'ta Gol Anonsları Serap Öztürk'ten

Beşiktaş- Konyaspor
maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park
'taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic
'i anons etti. - İSTANBUL
Konyaspor, Beşiktaş, Spor
Kaynak: İHA