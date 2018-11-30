30 Kasım 2018, 10:46
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Vodafone Park'ta Üçüncü Galatasaray Derbisi

Vodafone Park

Beşiktaş, pazar günü Galatasaray ile Vodafone Park'ta üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, pazar günü Galatasaray ile Vodafone Park'ta üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan iki maçta siyah-beyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Nisan 2016'da hizmete giren Beşiktaş'ın evi Vodafone Park, üçüncü kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü siyah-beyazlılar, evinde sarı-kırmızılılar ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunun 5. haftasında oynanan ilk derbi 2-2 sona ererken, 2017-2018 sezonunun 14. haftasındaki maçı ise Kartal 3-0 kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA) Beşiktaş,Galatasaray,Vodafone Park
30 Kasım 2018 Cuma 10:46