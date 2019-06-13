13.06.2019 18:42
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Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu

Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu Şehit babası Karakurdu "Onları görmek bana acı vermekten başka bir şey değil""ZONGULDAK - İstanbul Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden...

Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
Şehit babası Karakurdu "Onları görmek bana acı vermekten başka bir şey değil""
ZONGULDAK - İstanbul Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalanması sonrası aynı saldırıda oğlunu şehit veren Erdal Karakurdu saldırganları görmenin kendisine acı vermekten başka bir şey ifade etmediğini söyledi.
İstanbul'da 2016 yılında Vodafone Park çevresinde yaşanan bombalı saldırıda 39'u polis toplam 46 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda Kdz. Ereğlili Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'da şehit olmuştu. Bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar dün güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla Hakkari'de yakalanmıştı. Saldırganın yakalanması ile ilgili olarak konuşan Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun babası emekli emniyet müdürü Erdal Karakurdu, saldırganları görmenin kendisine acı verdiğini dile getirdi. Karakurdu açıklamasında "Bu bana 4 kişi Silivri haricinde ikinci olarak bende dün gazetelerden okudum, öğrendim. Benim için bir önemi yok. Bu dağda yetişmiş vicdansız insanları ne görmek isterim nede takip ederim. Ne yapacaklar, müebbet hapis verecekler, devlet ölünceye kadar bakacak. Ne suratlarını görmek isterim, ne giderim. Benim acım zaten kendime yetiyor. Onları görmek bana tekrar acı vermekten başka bir şey değil. Bazı şeyler var unutulmaz kalbimizdedir. İki tane evlat kaybettim. Kolay bir şey değil. Her zaman anısı içimizde. Kabristan ziyaretinizi yapıyoruz. Her Cuma akşamı okuyoruz. Ruhu şad olsun. Sevindiğim ve iftihar ettiğim bir şey varsa oda şehit babası olarak bulunmam ve onu yad etmem. İki evladımızı da bu şekilde anıyoruz eşimle ben. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor" dedi.Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
Kaynak: İHA
Vodafone Park, İstanbul, Genel

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