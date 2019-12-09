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Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Telekomünikasyon sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

09.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:21Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Telekomünikasyon sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan Thibaud Rerolle, Vodafone Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Grubu'na 2011 yılında katılan ve Ocak 2012'den bu yana Safaricom Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Safaricom'daki görevi süresince Kenya'da en iyi ses ve data şebekesinin kurulmasına öncülük eden Rerolle, yeni nesil dijital iletişim teknolojilerindeki deneyimini Türkiye'ye taşıyacak. Rerolle, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için şirketin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Thibaud Rerolle kimdir ?

Telekomünikasyon sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan Thibaud Rerolle, şirkete 2011 yılında katıldı ve Ocak 2012 itibariyle Safaricom Teknoloji Direktörlüğü görevine atandı. Bu görevi sırasında en iyi ses ve data şebekesini Kenya'daki 32 milyon müşterinin hizmetine sunan Rerolle, ülke genelindeki dijital dönüşümü desteklemek üzere Safaricom IT altyapısını başarıyla yeniledi ve M-Pesa mobil ödeme platformunu modernize etti. Ayrıca, teknoloji ekibine yetkinliklerini geliştirme imkanı veren Safaricom Dijital Akademi'yi hayata geçiren Rerolle, şirketin "Teknolojide Kadın" programının da aktif bir destekçisi.

Safaricom'dan önce Orange Espana, Orange Dominicana, Telekomunikacja Polska, Intelig ve France Telecom gibi şirketlerde üst düzey roller üstlenen Rerolle, Telecom Paris Tech (ENST) Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde master yaptı. Academy of Executive Coaching (AoEC) sertifikalı bir yönetici koçu olan Rerolle, arıcılığa ilgi duyuyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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