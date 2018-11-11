Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul
Gençlik takımını 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Torul Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk 2 seti 25-22 üstünlükle tamamladı.
Üçüncü seti ev sahibi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 25-17 önde tamamlayarak durumu 2-1 yaptı.
Maçın dördüncü setinde ise oyuna ağırlığını koyan Sorgun Beyediyespor, 25-17 önde tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.
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11 Kasım 2018 Pazar 16:48