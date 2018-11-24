Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda, Sorgun Belediyespor
, Malatya Büyükşehir Belediyespor
'u deplasmanda 3-1 yendi. Battalgazi
Spor Salonunda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Mehmet Hayri Yılmaz
hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın ilk seti, 26-24 konuk ekip Sorgun Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor ikinci sette ortaya koyduğu oyunla seti 25-15 alarak durumu 1-1 getirse de Sorgun Belediyespor, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti 25-16 skorla kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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24 Kasım 2018 Cumartesi 17:12